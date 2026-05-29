https://sputnik-georgia.ru/20260529/gruziya-usilivaet-kontrol-inostrannoe-sudno-oshtrafovali-za-zagryaznenie-chernogo-morya-298906272.html

Грузия усиливает контроль: иностранное судно оштрафовали за загрязнение Черного моря

Грузия усиливает контроль: иностранное судно оштрафовали за загрязнение Черного моря

Sputnik Грузия

С начала 2026 года сотрудники управления уже провели инспекцию более 100 судов 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T15:55+0400

2026-05-29T15:55+0400

2026-05-29T16:01+0400

общество

грузия

новости

департамент природоохранного надзора

черное море

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277143_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d62f0f0d1b116a8e933f129a2b5efdce.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Корабль, плавающий под флагом Либерии, оштрафован в Грузии за загрязнение Черного моря хозяйственными водами, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.На основании протокола об административном правонарушении, составленного инспекторами природоохранного надзора и сотрудниками пограничной полиции, Потийcкий городской суд признал судно нарушителем и оштрафовал его на 100 тысяч лари."Судну было разрешено покинуть территориальные воды Грузии и продолжить свободное плавание только после уплаты назначенного штрафа и компенсации ущерба, причиненного окружающей среде", – говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что защита Черного моря остается одним из приоритетных направлений работы. Конвенционное управление осуществляет постоянный контроль в акватории Черного моря для предотвращения загрязнения и выявления фактов незаконного рыболовства.С начала 2026 года сотрудники управления уже провели инспекцию более 100 судов. За этот период было зафиксировано семь случаев загрязнения моря с судов.В ведомстве подчеркнули, что в последние годы число случаев загрязнения морской среды нефтепродуктами с судов значительно сократилось. Это стало результатом как эффективной работы Департамента природоохранного надзора и Конвенционного управления по защите Черного моря, так и увеличения размеров штрафов, оказывающих сдерживающий эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

черное море

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, департамент природоохранного надзора, черное море, тбилиси