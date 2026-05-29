Инцидент с избиением в Гори вызвал политический резонанс в Грузии

Факт избиения гражданина полицейскими зафиксировало местное СМИ

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Инцидент в Гори стал поводом для критики со стороны оппозиции, которая обвинила власти в системных нарушениях, а в правящей команде заявили о намерении максимально жестко реагировать на подобные случаи. Генпрокуратура задержала шестерых сотрудников МВД Грузии по делу об избиении гражданина в Гори. По данным следствия, 27 мая 2026 года полицейские при задержании превысили служебные полномочия с применением насилия, причинив пострадавшему телесные повреждения. Обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы Случай с избиением гражданина в Гори не является единичным, речь идет о системном преступлении, которое требует полного, независимого и прозрачного расследования, заявил депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Гига Парулава на брифинге. Он подчеркнул, что общество имеет право жить в стране, где полиция защищает граждан, а не применяет к ним насилие, а власть несет ответственность перед народом. Одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе также назвала произошедшее проявлением системного насилия. Она считает, что задержание нескольких спецназовцев – лишь "капля в море", поскольку не установлены и не наказаны все причастные к насилию и отдававшие приказы. "Это системное насилие, пустившее глубокие корни. Чем более безжалостна система по отношению к собственным гражданам, тем быстрее она уничтожит саму себя", – заявила Деканоидзе.Лидер "Коалиции за перемены" Зураб Джапаридзе заявил, что подобные случаи происходят регулярно, а задержания стали возможны только благодаря видеодоказательствам. "Полицейские в этой стране так обращаются с людьми каждый день, по всей территории страны… Это попало на видео, и поэтому им пришлось произвести задержания. “Посадят, а потом так же выпустят, и никто ни за что не спросит", – заявил Джапаридзе. Распространение видеокадров инцидента в Гори позволило властям оперативно отреагировать, заявил в ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он назвал произошедшее "очень тяжелым случаем" и отметил, что задержание сотрудников правоохранительных органов было необходимо для предотвращения системного характера подобных фактов. "Это был очень тяжелый случай, и здесь, конечно, требовалось немедленное правовое реагирование. Общество увидело, что власти дали адекватную и правильную реакцию на этот тяжелый факт", – заявил Кобахидзе. По словам Кобахидзе, ни одно правонарушение, особенно совершенное представителями силовых структур, не должно оставаться безнаказанным. "Очень важно, чтобы правоохранительные структуры работали максимально отлаженно. Это тот стиль, который мы внедрили после 2012 года, и его нужно максимально беречь", – отметил он.В свою очередь экс-министр юстиции, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани призвала полицейских к осторожности, отметив, что подавляющее большинство сотрудников МВД добросовестно выполняют свои обязанности, а подобные инциденты не должны повторяться. Она также обратилась к шести задержанным полицейским, отметив, что их действия "дали повод для критики", и призвала правоохранителей не допускать подобных ситуаций, чтобы "не давать повода врагам для разговоров". Кадры избиения Папуны Лоцулашвили 27 мая 2026 года вызвали широкий общественный резонанс. Факт избиения гражданина полицейскими зафиксировало местное СМИ. На кадрах видно, как сотрудники полиции избивают задержанного ногами и продолжают наносить удары после того, как надели на него наручники. У пострадавшего сломано ребро и повреждена рука. Вскоре после распространения видеокадров ситуацию прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который назвал действия полиции неприемлемыми и призвал соответствующие органы к незамедлительному реагированию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

