На курорте Грузии установят фиксированную цену на шезлонги и зонты для отдыхающих
Курортный сезон в Батуми начинается в середине июня и длится до середины сентября
2026-05-29T11:58+0400
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. На самом популярном черноморском курорте Грузии – в Батуми – установят фиксированные цены на шезлонги и зонты на пляже. Соответствующие аукционы объявила компания "Батумский пляж", управляющая пляжной инфраструктурой.Мэрия Батуми объявила до 30 аукционов на обустройство пляжной инфраструктуры курорта. Согласно их условиям, победители должны будут обеспечить отдыхающих шезлонгами и зонтами.Согласно аукционным условиям, стоимость шезлонга составит 10 лари, а зонта – 5 лари. В прошлом году цена на шезлонги и зонты была одинаковой и составляла 5 или 10 лари в зависимости от зоны.Помимо шезлонгов и зонтов, победитель также должен будет установить на пляже урны для мусора и специальные баннеры на грузинском и английском языках с указанием цен на шезлонги и зонты.Аукционы завершатся 29 мая.Курортный сезон в Батуми начинается в середине июня и длится до середины сентября. Город привлекает отдыхающих со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
