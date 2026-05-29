https://sputnik-georgia.ru/20260529/na-kurorte-gruzii-ustanovyat-fiksirovannuyu-tsenu-na-shezlongi-i-zonty-dlya-otdykhayuschikh-298894999.html

На курорте Грузии установят фиксированную цену на шезлонги и зонты для отдыхающих

На курорте Грузии установят фиксированную цену на шезлонги и зонты для отдыхающих

Sputnik Грузия

Курортный сезон в Батуми начинается в середине июня и длится до середины сентября 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T11:58+0400

2026-05-29T11:58+0400

2026-05-29T11:58+0400

общество

грузия

новости

батуми

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/03/278248376_0:96:1601:996_1920x0_80_0_0_5f95a8b60b368567bae4d67b7f33de17.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. На самом популярном черноморском курорте Грузии – в Батуми – установят фиксированные цены на шезлонги и зонты на пляже. Соответствующие аукционы объявила компания "Батумский пляж", управляющая пляжной инфраструктурой.Мэрия Батуми объявила до 30 аукционов на обустройство пляжной инфраструктуры курорта. Согласно их условиям, победители должны будут обеспечить отдыхающих шезлонгами и зонтами.Согласно аукционным условиям, стоимость шезлонга составит 10 лари, а зонта – 5 лари. В прошлом году цена на шезлонги и зонты была одинаковой и составляла 5 или 10 лари в зависимости от зоны.Помимо шезлонгов и зонтов, победитель также должен будет установить на пляже урны для мусора и специальные баннеры на грузинском и английском языках с указанием цен на шезлонги и зонты.Аукционы завершатся 29 мая.Курортный сезон в Батуми начинается в середине июня и длится до середины сентября. Город привлекает отдыхающих со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, батуми, тбилиси