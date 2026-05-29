Нидерландская компания обновила предложение по выкупу акций "Теласи"

В случае согласия акционеров на полную продажу нидерландская компания выкупит все акции предприятия 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T21:31+0400

2026-05-29T22:45+0400

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Обнародовано обновленное тендерное предложение о приобретении акций АО "Теласи" нидерландской компанией Silk Road Holdings B.V. LLC. Речь идет о продаже 27 985 461 акции (24,892% акций) из общего количества 112 429 418 акций. Цена выкупа одной обыкновенной акции повысилась с 1,82 до 1,88 лари, и она была определена аудиторской компанией ООО "KPMG Грузия". По данным, компания Silk Road Holdings B.V. LLC уже владеет 84 443 957 акциями (75,108% от общего количества размещенных акций) и намерена выкупить оставшиеся акции. В случае согласия акционеров на полную продажу, нидерландская компания выкупит все акции, при условии и только в том случае, если в течение срока действия оферты получит от акционера письмо о принятии тендерного предложения. Приобретение будет осуществлено после истечения срока действия тендерного предложения, но не позднее срока принятия решения – до 31 июля 2026 года включительно.

