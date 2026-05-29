Песков назвал большой глупостью отказ ЕС от диалога с Россией
Российская сторона отмечает, что Евросоюз является стороной конфликта и не может выступать как посредник в переговорах Москвы с Киевом 29.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-29T17:31+0400
ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Отказ ЕС от диалога с Россией – самая большая глупость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что решать или обсуждать проблемы без диалога невозможно.Песков также обратил внимание, что в настоящий момент Европа не может выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине, так как она является стороной конфликта.Представитель Кремля отметил, что мир на Украине наступит быстрее, если все страны перестанут поставлять туда оружие.При этом Песков считает положительным уже сам факт поиска Европой того, кто бы мог начать разговор с Россией.Ранее в Кремле отмечали, что якобы стремление Евросоюза к переговорам с Москвой в части разрешения украинского конфликта лишь имитация, и на самом деле ЕС толкает киевский режим на продолжение боевых действий.
17:31 29.05.2026 (обновлено: 18:07 29.05.2026)
ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Отказ ЕС от диалога с Россией – самая большая глупость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Самая большая глупость, которую делают европейцы и люди в Брюсселе, в том, что полностью отказываются от какого-либо диалога с Россией", – сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что решать или обсуждать проблемы без диалога невозможно.
Песков также обратил внимание, что в настоящий момент Европа не может выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине, так как она является стороной конфликта.
"Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно", – пояснил пресс-секретарь российского президента.
Представитель Кремля отметил, что мир на Украине наступит быстрее, если все страны перестанут поставлять туда оружие.
При этом Песков считает положительным уже сам факт поиска Европой того, кто бы мог начать разговор с Россией.
Ранее в Кремле отмечали, что якобы стремление Евросоюза к переговорам с Москвой в части разрешения украинского конфликта лишь имитация, и на самом деле ЕС толкает киевский режим на продолжение боевых действий.