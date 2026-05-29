https://sputnik-georgia.ru/20260529/professiya-s-attestatom--novshestvo-v-shkolakh-gruzii-298916676.html
Профессия с аттестатом – новшество в школах Грузии
Профессия с аттестатом – новшество в школах Грузии
Sputnik Грузия
На основании полученной квалификации у молодых людей появится возможность интеграции на рынке труда 29.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-29T22:37+0400
2026-05-29T22:37+0400
2026-05-29T22:37+0400
грузия
новости
общество
гиви миканадзе
министерство образования и науки грузии
реформа системы образования в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663185_0:203:2992:1886_1920x0_80_0_0_8e4df3f3a19687d9da6f9b46914e55e4.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Выпускники 12-х классов школ с пилотной программой интегрированного профессионального образования получат вместе с аттестатом также и сертификат, подтверждающий владение профессией, заявил министр образования Гиви Миканадзе. Программа интегрированного профессионального образования стартовала в 80 школах страны в 2024 году. В рамках программы ученики в течение двух лет могли овладеть предложенными профессиями. Как отметил министр образования, на основании полученной квалификации у молодых людей появится возможность интеграции на рынке труда. "На основании подтверждения этой квалификации, как только они получат соответствующий диплом, они уже смогут свободно начать работать на различных предприятиях в качестве индивидуальных предпринимателей или наемных сотрудников", – отметил Миканадзе. Власти Грузии в последние годы активно проводят реформу по популяризации профессионального образование, которое в Грузии является полностью бесплатным. В 2026 году колледж можно выбрать и при поступлении вуз и продолжить там учиться, если не получится поступить в вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663185_295:0:2962:2000_1920x0_80_0_0_d30ab514b6e601a76cc42a3b2d9bb7d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, гиви миканадзе, министерство образования и науки грузии, реформа системы образования в грузии
грузия, новости, общество, гиви миканадзе, министерство образования и науки грузии, реформа системы образования в грузии
Профессия с аттестатом – новшество в школах Грузии
На основании полученной квалификации у молодых людей появится возможность интеграции на рынке труда
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Выпускники 12-х классов школ с пилотной программой интегрированного профессионального образования получат вместе с аттестатом также и сертификат, подтверждающий владение профессией, заявил министр образования Гиви Миканадзе.
Программа интегрированного профессионального образования стартовала в 80 школах страны в 2024 году. В рамках программы ученики в течение двух лет могли овладеть предложенными профессиями.
"Всего через несколько недель мы впервые вручим ученикам 12-х классов, вместе с аттестатом об окончании школы, сертификат, подтверждающий конкретную профессию. Более 80 школ по всей стране вовлечены в этот процесс, и сотни молодых людей, которые участвуют в этом процессе", – заявил Миканадзе.
Как отметил министр образования, на основании полученной квалификации у молодых людей появится возможность интеграции на рынке труда.
"На основании подтверждения этой квалификации, как только они получат соответствующий диплом, они уже смогут свободно начать работать на различных предприятиях в качестве индивидуальных предпринимателей или наемных сотрудников", – отметил Миканадзе.
Власти Грузии в последние годы активно проводят реформу по популяризации профессионального образование, которое в Грузии является полностью бесплатным. В 2026 году колледж можно выбрать и при поступлении вуз и продолжить там учиться, если не получится поступить в вуз.