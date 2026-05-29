Профессия с аттестатом – новшество в школах Грузии

На основании полученной квалификации у молодых людей появится возможность интеграции на рынке труда

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Выпускники 12-х классов школ с пилотной программой интегрированного профессионального образования получат вместе с аттестатом также и сертификат, подтверждающий владение профессией, заявил министр образования Гиви Миканадзе. Программа интегрированного профессионального образования стартовала в 80 школах страны в 2024 году. В рамках программы ученики в течение двух лет могли овладеть предложенными профессиями. Как отметил министр образования, на основании полученной квалификации у молодых людей появится возможность интеграции на рынке труда. "На основании подтверждения этой квалификации, как только они получат соответствующий диплом, они уже смогут свободно начать работать на различных предприятиях в качестве индивидуальных предпринимателей или наемных сотрудников", – отметил Миканадзе. Власти Грузии в последние годы активно проводят реформу по популяризации профессионального образование, которое в Грузии является полностью бесплатным. В 2026 году колледж можно выбрать и при поступлении вуз и продолжить там учиться, если не получится поступить в вуз.

