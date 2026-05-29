Установление условий для возобновления отношений с США будет несправедливым – Кобахидзе

Тбилиси надеется на "справедливый подход" со стороны администрации Дональда Трампа

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Грузия хочет возобновления отношений с США без каких-либо условий, в противном случае это будет проявлением двойных стандартов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.После прихода к власти президента США Дональда Трампа грузинские власти неоднократно заявляли о желании восстановить партнерство с США. Однако со стороны американской администрации пока не последовало прямых шагов в этом направлении."Если мы увидим двойные стандарты, будет очень жаль. Но мы надеемся, что подход будет справедливым, а не таким несправедливым, как прежде", – сказал Кобахидзе.Он отметил, что США не выдвигали условий ни Азербайджану, ни Армении."США возобновили партнерство с нашими соседними странами и вывели его на новый уровень. Речь идет об Азербайджане и Армении. При этом не было никаких условий – ни освобождения заключенных, ни каких-либо требований в отношении оппозиции", – заявил Кобахидзе.В августе прошлого года по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом стороны договорились о создании "Маршрута Трампа".В мае 2026 года США и Армения подписали хартию о стратегическом партнерстве. Азербайджан, в свою очередь, назвал отношения с США беспрецедентными.Грузия и СШАНа сегодняшний день отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байден было приостановлено действие стратегического партнерства, существовавшего с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Кроме того, Вашингтон ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.Причиной ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После возвращения Дональда Трампа к власти правительство в Тбилиси неоднократно заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равноправных условиях. Среди предложений грузинской стороны – введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Однако четкого ответа на эту инициативу от "Грузинской мечты" пока не последовало.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контакты на высшем уровне пока отсутствуют, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

