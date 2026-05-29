https://sputnik-georgia.ru/20260529/v-gruzii-uzhestochayut-kriterii-chernogo-spiska-dlya-biznesa--novshestva-298911918.html

В Грузии ужесточают критерии "черного списка" для бизнеса – новшества

В Грузии ужесточают критерии "черного списка" для бизнеса – новшества

Sputnik Грузия

В Грузии в "черный список" попадают компании, которые нарушили условия государственных закупок, уклонились от подписания договора или предоставили ложную... 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T17:52+0400

2026-05-29T17:52+0400

2026-05-29T17:52+0400

грузия

экономика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/14/298746314_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0c76fbf9e080aecd59e3f292b501f5c8.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. С 1 июня в Грузии вступят в силу новые нормы, ужесточающие попадание в "черный список" компаний, недобросовестно выполняющих контракты государства, соответствующие законные акты уже опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии". В Грузии в "черный список" попадают компании, которые нарушили условия государственных закупок, уклонились от подписания договора или предоставили ложную информацию о себе. Они отстраняются от участия в госзакупках сроком на один год. Кроме того, участие в государственных закупках будет ограничено и тем компаниям, учредители или руководители которых связаны с лицами, уже зарегистрированными в "черном списке". Также с 1 июня государство будет дисквалифицировать тех лиц и компании, которые ранее были осуждены за коррупцию, мошенничество, отмывание денег, финансирование терроризма и за совершение других тяжких преступлений. Помимо этого, часть государственных закупок могут быть зарезервированы только для тех компаний, которые удовлетворяют специальным критериям. Изменения коснутся и вопроса индексации цен. Изменения в вопросах государственных закупок инициировало правительство Грузии. Их целью является улучшение процесса реализации инфраструктурных проектов, снижение рисков приостановки проектов и создание более устойчивой и ответственной среды в строительном секторе. Тема закупок стала особенно актуальной на фоне серии коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости