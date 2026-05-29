В Грузии ужесточают критерии "черного списка" для бизнеса – новшества
В Грузии в "черный список" попадают компании, которые нарушили условия государственных закупок, уклонились от подписания договора или предоставили ложную... 29.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-29T17:52+0400
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. С 1 июня в Грузии вступят в силу новые нормы, ужесточающие попадание в "черный список" компаний, недобросовестно выполняющих контракты государства, соответствующие законные акты уже опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии".
В Грузии в "черный список" попадают компании, которые нарушили условия государственных закупок, уклонились от подписания договора или предоставили ложную информацию о себе. Они отстраняются от участия в госзакупках сроком на один год.
Согласно новшеству, если экономический оператор совершит недобросовестное действие с целью получения договора, срок его регистрации в "черном списке" увеличится с одного года до двух лет.
Кроме того, участие в государственных закупках будет ограничено и тем компаниям, учредители или руководители которых связаны с лицами, уже зарегистрированными в "черном списке".
Также с 1 июня государство будет дисквалифицировать тех лиц и компании, которые ранее были осуждены за коррупцию, мошенничество, отмывание денег, финансирование терроризма и за совершение других тяжких преступлений.
Помимо этого, часть государственных закупок могут быть зарезервированы только для тех компаний, которые удовлетворяют специальным критериям.
Изменения коснутся и вопроса индексации цен.
Согласно новшеству, в долгосрочных государственных контрактах изменение стоимости договора будет возможно с учетом изменения цен, в соответствии с правилами, установленными правительством Грузии.
Изменения в вопросах государственных закупок инициировало правительство Грузии. Их целью является улучшение процесса реализации инфраструктурных проектов, снижение рисков приостановки проектов и создание более устойчивой и ответственной среды в строительном секторе.
Тема закупок стала особенно актуальной на фоне серии коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры.