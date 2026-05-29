https://sputnik-georgia.ru/20260529/voyska-rossii-za-minuvshie-sutki-osvobodili-chetyre-naselennykh-punkta-v-zone-svo-298912306.html
Войска России за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в зоне СВО
Войска России за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Грузия
Российские войска ежесуточно продвигаются вперед, в Днепропетровской области созданы условия для продвижения всей группировки войск "Центр" 29.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-29T12:27+0400
2026-05-29T12:27+0400
2026-05-29T17:55+0400
россия
в мире
минобороны рф
политика
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/01/290707548_0:284:2833:1878_1920x0_80_0_0_ec41a85f0d56becdf39375d7035a8eba.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Военнослужащие Вооруженных сил России за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны РФ уточнили, что в Днепропетровской области Лесное освободили подразделения группировки войск "Восток" ВС России, а Новоподгородное – военные из подразделений группировки "Центр".Также сообщается, что группировка "Север" освободила Бударки и Караичное в Харьковской области. По информации МО РФ, противник на фоне потерь в этих населенных пунктах формировал группы из состава опытных инструкторов учебных центров. Однако те были вынуждены оставить позиции."Они не смогли противостоять подразделениям группировки войск "Север" и были вынуждены остановить свои позиции", – сообщило российское военное ведомство.Там также отметили, что благодаря одновременному наступлению группировки "Север" на нескольких направлениях продолжается создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.При этом освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области создает условия для продвижения всей группировки войск "Центр".В Минобороны России добавили, что в ходе освобождения Лесного зачищена сеть опорных пунктов ВСУ на площади более 10 кв. км, уничтожено более 30 тяжелых гексакоптеров, свыше 10 единиц автотехники, а также до двух взводов живой силы противника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/01/290707548_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_bcda6fff809fa21156276a614768bef7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, минобороны рф, политика, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, минобороны рф, политика, обострение ситуации вокруг украины
Войска России за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в зоне СВО
12:27 29.05.2026 (обновлено: 17:55 29.05.2026)
Российские войска ежесуточно продвигаются вперед, в Днепропетровской области созданы условия для продвижения всей группировки войск "Центр"
ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Военнослужащие Вооруженных сил России за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Российские войска освободили населенные пункты Караичное и Бударки в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области" , – говорится в сообщении канала оборонного ведомства на платформе "Макс".
В Минобороны РФ уточнили, что в Днепропетровской области Лесное освободили подразделения группировки войск "Восток" ВС России, а Новоподгородное – военные из подразделений группировки "Центр".
Также сообщается, что группировка "Север" освободила Бударки и Караичное в Харьковской области. По информации МО РФ, противник на фоне потерь в этих населенных пунктах формировал группы из состава опытных инструкторов учебных центров. Однако те были вынуждены оставить позиции.
"Они не смогли противостоять подразделениям группировки войск "Север" и были вынуждены остановить свои позиции", – сообщило российское военное ведомство.
Там также отметили, что благодаря одновременному наступлению группировки "Север" на нескольких направлениях продолжается создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
При этом освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области создает условия для продвижения всей группировки войск "Центр".
"Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Новоподгородное, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск", – цитирует МО РФ слова из поздравительной телеграммы Белоусова в адрес военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка.
В Минобороны России добавили, что в ходе освобождения Лесного зачищена сеть опорных пунктов ВСУ на площади более 10 кв. км, уничтожено более 30 тяжелых гексакоптеров, свыше 10 единиц автотехники, а также до двух взводов живой силы противника.