Войска России за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Российские войска ежесуточно продвигаются вперед, в Днепропетровской области созданы условия для продвижения всей группировки войск "Центр" 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T17:55+0400

ТБИЛИСИ, 29 мая – Sputnik. Военнослужащие Вооруженных сил России за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны РФ уточнили, что в Днепропетровской области Лесное освободили подразделения группировки войск "Восток" ВС России, а Новоподгородное – военные из подразделений группировки "Центр".Также сообщается, что группировка "Север" освободила Бударки и Караичное в Харьковской области. По информации МО РФ, противник на фоне потерь в этих населенных пунктах формировал группы из состава опытных инструкторов учебных центров. Однако те были вынуждены оставить позиции."Они не смогли противостоять подразделениям группировки войск "Север" и были вынуждены остановить свои позиции", – сообщило российское военное ведомство.Там также отметили, что благодаря одновременному наступлению группировки "Север" на нескольких направлениях продолжается создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.При этом освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области создает условия для продвижения всей группировки войск "Центр".В Минобороны России добавили, что в ходе освобождения Лесного зачищена сеть опорных пунктов ВСУ на площади более 10 кв. км, уничтожено более 30 тяжелых гексакоптеров, свыше 10 единиц автотехники, а также до двух взводов живой силы противника.

