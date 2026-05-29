Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в штаб-квартире ООН
Выставка в штаб-квартире ООН стала стартом международного проекта 29.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-29T10:10+0400
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка к 85-летию Совинформбюро "Ожившая история. Запечатленная эпоха".В экспозиции представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, сделанных в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди них — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также снимки миротворческих миссий и встреч мировых лидеров.На выставке представлены работы известных фотожурналистов, в том числе фронтовых корреспондентов. В экспозицию вошли фотографии Георгия Зельмы, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Михаила Озерского, Игоря Костина и других.Особенностью проекта стала мультимедийная составляющая: исторические кадры сопровождаются визуальными эффектами, благодаря которым зрители могут увидеть движение, мимику и смену ракурсов. Это позволяет по-новому взглянуть на события, запечатленные на фотографиях.Представленные материалы связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости", а затем – в РИА Новости, традиции которого сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". Именно архив, собранный за 85 лет, и лег в основу выставки."Для нас важно чтить это наследие. Выставка – это дань уважения ветеранам фотожурналистики и возможность показать, как традиции правдивого, эмоционального и глубокого репортажа сохраняются и сегодня. Мы гордимся возможностью представить эти кадры мировому сообществу", – отметил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.Выставка в штаб-квартире ООН стала стартом международного проекта. С 24 июня, в день юбилея Советского информбюро, экспозиция будет представлена и в других странах – как в онлайн-формате, так и в виде стационарных выставок.
