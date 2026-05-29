https://sputnik-georgia.ru/20260529/zolotistyy-stafilokokk-vyyavlen-v-ede-restorana-na-zapade-gruzii-298907631.html

Золотистый стафилококк выявлен в еде ресторана на западе Грузии

Золотистый стафилококк выявлен в еде ресторана на западе Грузии

Sputnik Грузия

Заведение было закрыто после массового пищевого отравления 29.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-29T14:54+0400

2026-05-29T14:54+0400

2026-05-29T14:54+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

кутаиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/01/298392919_0:13:681:396_1920x0_80_0_0_76408cb3e44623b3ab37480360be149f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальное агентство продовольствия по итогам лабораторных исследований образцов продукции, взятых в кафе "Фуд Галери" в Кутаиси, выявило в готовых блюдах золотистый стафилококк и колиформные бактерии.Кафе в Кутаиси, специализировавшееся в основном на продаже еды навынос, было закрыто на прошлой неделе после появления симптомов отравления у 36 человек. Вся продукция заведения была направлена на лабораторную проверку.По информации Национального агентства продовольствия, установлено, что узбекский плов, омлет с грибами, овощной коктейль, тирамису и куриное филе не соответствовали установленным требованиям. В продукции обнаружено повышенное количество аэробных микроорганизмов, а также выявлены золотистый стафилококк и колиформные бактерии.В связи с этим бизнес-оператору предписано провести дезинфекцию рабочих поверхностей, устройств и оборудования, а также повторный отбор образцов. Кроме того, предписано усилить контроль за состоянием здоровья персонала и провести соответствующие лабораторные исследования.В кафе подтвердили наличие стафилококка у одного из сотрудников.Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) – широко распространенная бактерия. При попадании в готовую пищу от инфицированного человека она может вызвать интоксикацию организма. При этом носитель инфекции может не знать о заболевании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси, кутаиси