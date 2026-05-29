Золотистый стафилококк выявлен в еде ресторана на западе Грузии
Заведение было закрыто после массового пищевого отравления 29.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальное агентство продовольствия по итогам лабораторных исследований образцов продукции, взятых в кафе "Фуд Галери" в Кутаиси, выявило в готовых блюдах золотистый стафилококк и колиформные бактерии.Кафе в Кутаиси, специализировавшееся в основном на продаже еды навынос, было закрыто на прошлой неделе после появления симптомов отравления у 36 человек. Вся продукция заведения была направлена на лабораторную проверку.По информации Национального агентства продовольствия, установлено, что узбекский плов, омлет с грибами, овощной коктейль, тирамису и куриное филе не соответствовали установленным требованиям. В продукции обнаружено повышенное количество аэробных микроорганизмов, а также выявлены золотистый стафилококк и колиформные бактерии.В связи с этим бизнес-оператору предписано провести дезинфекцию рабочих поверхностей, устройств и оборудования, а также повторный отбор образцов. Кроме того, предписано усилить контроль за состоянием здоровья персонала и провести соответствующие лабораторные исследования.В кафе подтвердили наличие стафилококка у одного из сотрудников.Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) – широко распространенная бактерия. При попадании в готовую пищу от инфицированного человека она может вызвать интоксикацию организма. При этом носитель инфекции может не знать о заболевании.
