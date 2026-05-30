Аресты за шпионаж в Грузии продолжаются: задержан владелец онлайн-платформы

Гражданин через личные журналистские, экспертные и другие профессиональные контакты систематически собирал и передавал иностранным спецслужбам разведывательную... 30.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Департамент контрразведки Службы государственной безопасности Грузии задержал создателя одной из онлайн-платформ, гражданина Грузии по обвинению в шпионаже в пользу иностранных спецслужб, говорится в сообщении ведомства. Обвиняемый действовал с целью получения материальной выгоды, отметили в ведомстве. Следствие ведется по статье "Шпионаж". Задержанному грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Следствие установило, что гражданин через личные журналистские, экспертные и другие профессиональные контакты систематически собирал и передавал иностранным спецслужбам разведывательную информацию. Кроме того, у задержанного был систематический контакт на высоком уровне с представителями спецслужб иностранного государства. "Встречи планировались при помощи зашифрованной двусторонней связи и проводились на различных локациях со строгим соблюдением заранее оговоренных конспиративных условий", – отмечает СГБ. Ведомство отмечает, что информация передавалась как при личных контактах, так и через электронные средства различными методами шифрования. Информация содержала данные о политико-экономических процессах как в Грузии, так и в соседних странах, а также о ситуации в силовых структурах и структурах безопасности. Кроме того, СГБ установило, что задержанный под прикрытием онлайн-платформы по заданию спецслужб управлял разведывательной сетью, координировал ее деятельность и обеспечивал сбор и передачу собранной информации. Также он делил деньги между членами группы и давал им задания, выполнение которых контролировал. Кроме того, задержанный периодически выезжал в разные страны и с помощью связей иностранных спецслужб добывал там информацию.

