"Гораздо большая головная боль": украинский историк о новом премьере Венгрии

Приход Мадьяра не смягчил политику Будапешта в отношении Киева, заявила Марта Гавришко 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T21:28+0400

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Надежды Киева на изменение политики Венгрии после ухода экс-премьера страны Виктора Орбана не оправдались, заявила украинский историк Марта Гавришко.Таким образом Гавришко отреагировала на заявление нового венгерского лидера Петера Мадьяра о том, что Будапешт не планирует поставлять Киеву оружие и военную технику."Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. <…> Судя по всему, Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями", – написала она в соцсети X.Гавришко также напомнила, что Мадьяр занял жесткую позицию в вопросе защиты прав венгерского этнического меньшинства на Украине – еще один болезненный узел в отношениях двух стран.В Москве, в свою очередь, давно настаивают на том, что любые западные поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт и втягивают страны НАТО в прямое противостояние с Россией. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что грузы с вооружением для Украины будут считаться законными целями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

