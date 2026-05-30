https://sputnik-georgia.ru/20260530/gorazdo-bolshaya-golovnaya-bol-ukrainskiy-istorik-o-novom-premere-vengrii-298926899.html
"Гораздо большая головная боль": украинский историк о новом премьере Венгрии
"Гораздо большая головная боль": украинский историк о новом премьере Венгрии
Sputnik Грузия
Приход Мадьяра не смягчил политику Будапешта в отношении Киева, заявила Марта Гавришко 30.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-30T21:22+0400
2026-05-30T21:22+0400
2026-05-30T21:28+0400
в мире
новости
политика
будапешт
венгрия
киев
виктор орбан
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0f/298124820_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_54c2c0d02ad3e0e884460ebbe95624dd.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Надежды Киева на изменение политики Венгрии после ухода экс-премьера страны Виктора Орбана не оправдались, заявила украинский историк Марта Гавришко.Таким образом Гавришко отреагировала на заявление нового венгерского лидера Петера Мадьяра о том, что Будапешт не планирует поставлять Киеву оружие и военную технику."Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. <…> Судя по всему, Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями", – написала она в соцсети X.Гавришко также напомнила, что Мадьяр занял жесткую позицию в вопросе защиты прав венгерского этнического меньшинства на Украине – еще один болезненный узел в отношениях двух стран.В Москве, в свою очередь, давно настаивают на том, что любые западные поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт и втягивают страны НАТО в прямое противостояние с Россией. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что грузы с вооружением для Украины будут считаться законными целями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
будапешт
венгрия
киев
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0f/298124820_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_783962dd3ccc80841657b182f175077d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, политика, будапешт, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, сергей лавров, нато, украина, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, политика, будапешт, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, сергей лавров, нато, украина, обострение ситуации вокруг украины
"Гораздо большая головная боль": украинский историк о новом премьере Венгрии
21:22 30.05.2026 (обновлено: 21:28 30.05.2026)
Приход Мадьяра не смягчил политику Будапешта в отношении Киева, заявила Марта Гавришко
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Надежды Киева на изменение политики Венгрии после ухода экс-премьера страны Виктора Орбана не оправдались, заявила украинский историк Марта Гавришко.
Таким образом Гавришко отреагировала на заявление нового венгерского лидера Петера Мадьяра о том, что Будапешт не планирует поставлять Киеву оружие и военную технику.
"Украинцы надеялись избавиться от Орбана, но в итоге получили гораздо большую головную боль. <…> Судя по всему, Владимир Зеленский теперь полон решимости поссориться со всеми без исключения соседями", – написала она в соцсети X.
Гавришко также напомнила, что Мадьяр занял жесткую позицию в вопросе защиты прав венгерского этнического меньшинства на Украине – еще один болезненный узел в отношениях двух стран.
В Москве, в свою очередь, давно настаивают на том, что любые западные поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт и втягивают страны НАТО в прямое противостояние с Россией. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что грузы с вооружением для Украины будут считаться законными целями.