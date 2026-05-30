https://sputnik-georgia.ru/20260530/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--dannye-za-aprel-298919173.html
На сколько выросла экономика Грузии – данные за апрель
На сколько выросла экономика Грузии – данные за апрель
Sputnik Грузия
Значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования 30.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-30T09:01+0400
2026-05-30T09:01+0400
2026-05-30T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/99/247769978_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_95bc62e28d876edb808403aa3cd9ad9e.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, торговли, а также финансовой и страховой деятельности. Спад зафиксирован в сфере строительства и горнодобывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Что выросло и на сколько? По данным "Сакстата", в апреле 2026 года экспорт вырос на 16%, а импорт сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано до 6,2 тысячи новых предприятий, на 7% больше, чем в апреле 2025 года. По словам Тодрадзе, рост в обрабатывающей отрасли в основном связан с расширением производства нефтепродуктов, таких как мазут, нафта и газойль. В апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт этих видов нефтепродуктов увеличился примерно в 18 раз. Кроме того, примерно в два раза вырос экспорт азотных удобрений. Также на 76% вырос экспорт ферросиликомарганца. Рост в сфере информации и коммуникации связан с увеличением объемов разработки компьютерных программ и расширением объема услуг в этой сфере. Рост в сфере транспорта и складирования связан в основном с воздушным транспортом – как с пассажирскими, так и с грузовыми перевозками. Однако параллельно, в соответствии с современными тенденциями во внешней торговле, увеличились показатели обработки и хранения грузов. Рост в торговом секторе был связан с расширением объемов розничной и оптовой торговли топливом. Увеличилась оптовая торговля природным газом. Также выросла розничная торговля продуктами питания, табачными изделиями, алкогольными и безалкогольными напитками. Рост в финансовом и страховом секторе был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/99/247769978_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_29bc4a0a769162be0f5b5a938f277b20.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
На сколько выросла экономика Грузии – данные за апрель
Значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, торговли, а также финансовой и страховой деятельности.
Спад зафиксирован в сфере строительства и горнодобывающей промышленности.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.
Что выросло и на сколько?
По данным "Сакстата", в апреле 2026 года экспорт вырос на 16%, а импорт сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В прошлом месяце в стране было зарегистрировано до 6,2 тысячи новых предприятий, на 7% больше, чем в апреле 2025 года.
"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 10,3% и составил 14,9 миллиарда лари", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе на брифинге.
По словам Тодрадзе, рост в обрабатывающей отрасли в основном связан с расширением производства нефтепродуктов, таких как мазут, нафта и газойль. В апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт этих видов нефтепродуктов увеличился примерно в 18 раз. Кроме того, примерно в два раза вырос экспорт азотных удобрений. Также на 76% вырос экспорт ферросиликомарганца.
Рост в сфере информации и коммуникации связан с увеличением объемов разработки компьютерных программ и расширением объема услуг в этой сфере.
Рост в сфере транспорта и складирования связан в основном с воздушным транспортом – как с пассажирскими, так и с грузовыми перевозками. Однако параллельно, в соответствии с современными тенденциями во внешней торговле, увеличились показатели обработки и хранения грузов.
Рост в торговом секторе был связан с расширением объемов розничной и оптовой торговли топливом. Увеличилась оптовая торговля природным газом. Также выросла розничная торговля продуктами питания, табачными изделиями, алкогольными и безалкогольными напитками.
Рост в финансовом и страховом секторе был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков.