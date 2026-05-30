На сколько выросла экономика Грузии – данные за апрель

Значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования 30.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, торговли, а также финансовой и страховой деятельности. Спад зафиксирован в сфере строительства и горнодобывающей промышленности. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Что выросло и на сколько? По данным "Сакстата", в апреле 2026 года экспорт вырос на 16%, а импорт сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано до 6,2 тысячи новых предприятий, на 7% больше, чем в апреле 2025 года. По словам Тодрадзе, рост в обрабатывающей отрасли в основном связан с расширением производства нефтепродуктов, таких как мазут, нафта и газойль. В апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт этих видов нефтепродуктов увеличился примерно в 18 раз. Кроме того, примерно в два раза вырос экспорт азотных удобрений. Также на 76% вырос экспорт ферросиликомарганца. Рост в сфере информации и коммуникации связан с увеличением объемов разработки компьютерных программ и расширением объема услуг в этой сфере. Рост в сфере транспорта и складирования связан в основном с воздушным транспортом – как с пассажирскими, так и с грузовыми перевозками. Однако параллельно, в соответствии с современными тенденциями во внешней торговле, увеличились показатели обработки и хранения грузов. Рост в торговом секторе был связан с расширением объемов розничной и оптовой торговли топливом. Увеличилась оптовая торговля природным газом. Также выросла розничная торговля продуктами питания, табачными изделиями, алкогольными и безалкогольными напитками. Рост в финансовом и страховом секторе был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков.

