Наркопреступления в Грузии: число обвиняемых с начала года приблизилось к 4 тысячам
В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих 30.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-30T18:28+0400
18:24 30.05.2026 (обновлено: 18:28 30.05.2026)
В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по апрель 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 3 946 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, а в апреле – 1027.
Из общего числа обвиняемых 2 659 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 179 – в их реализации.
Между тем, по данным МВД, число преступлений, связанных с наркотиками, за первые четыре месяца 2026 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением.
Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может отправить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.