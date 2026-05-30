Наркопреступления в Грузии: число обвиняемых с начала года приблизилось к 4 тысячам

В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T18:24+0400

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии с января по апрель 2026 года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 3 946 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно информации ведомства, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, в феврале – 1 114, в марте – 1 049, а в апреле – 1027. Из общего числа обвиняемых 2 659 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 179 – в их реализации. Между тем, по данным МВД, число преступлений, связанных с наркотиками, за первые четыре месяца 2026 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может отправить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.

