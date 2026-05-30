Нацбанк Грузии выпустит юбилейную монету при сотрудничестве с патриархией

Глава банка Натия Турнава уже ознакомила Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III с концепцией и содержанием монеты 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T12:35+0400

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит коллекционную монету в связи с 1700-летним юбилеем объявления христианства государственной религией в Грузии, говорится в сообщении регулятора. По данным Нацбанка, дизайн серебряных и золотых монет будет разработан совместно с патриархией Грузии. Глава банка Натия Турнава уже ознакомила Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III с концепцией и содержанием монеты. Грузия и христианство Грузинская церковь и часть исследователей сходятся во мне­нии, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году. Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана. По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан уверовал в Бога. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и Грузинскую церковь на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви. После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 12 мая 2026 года Католикосом-Патриархом всея Грузии является Шио III.

