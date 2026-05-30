https://sputnik-georgia.ru/20260530/novyy-rekord-chislo-zaklyuchennykh-v-gruzii-priblizilos-k-12-tysyacham-298925633.html

Новый рекорд: число заключенных в Грузии приблизилось к 12 тысячам

Новый рекорд: число заключенных в Грузии приблизилось к 12 тысячам

Sputnik Грузия

По состоянию на май 2026 года, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 383 свободных места 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T17:38+0400

2026-05-30T17:38+0400

2026-05-30T17:39+0400

сакстат

национальная служба статистики грузии "сакстат"

грузия

новости

общество

статистика

тюрьма

преступность в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/03/261768310_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_f6b5c9ef9fbb71de5bcf18a5bbe4a82e.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 мая 2026 года, содержалось 11 949 заключенных, среди которых – 570 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По последним данным ведомства, на 1 мая в тюрьмах Грузии находилось 0,3% всех жителей страны. При этом для трети всех заключенных – это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в тюрьме впервые. Основная часть заключенных – граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах содержались 146 несовершеннолетних и 82 человека старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные за различные преступления составляют 76,8%, остальные – ждут своего приговора. При этом, по состоянию на май 2026 года, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 383 свободных места. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит. Из общего числа заключенных 14,7% – иностранные граждане 67 стран. При этом большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана. Из общего числа иностранных заключенных на 1 мая в тюрьмах Грузии содержались двое несовершеннолетних и 181 женщина. Из общего числа иностранцев 580 ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузия, новости, общество, статистика, тюрьма, преступность в грузии