Новый рекорд: число заключенных в Грузии приблизилось к 12 тысячам
По состоянию на май 2026 года, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 383 свободных места 30.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-30T17:38+0400
национальная служба статистики грузии "сакстат"
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 мая 2026 года, содержалось 11 949 заключенных, среди которых – 570 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По последним данным ведомства, на 1 мая в тюрьмах Грузии находилось 0,3% всех жителей страны. При этом для трети всех заключенных – это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в тюрьме впервые.
Основная часть заключенных – граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах содержались 146 несовершеннолетних и 82 человека старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные за различные преступления составляют 76,8%, остальные – ждут своего приговора.
При этом, по состоянию на май 2026 года, в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 383 свободных места. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит.
Из общего числа заключенных 14,7% – иностранные граждане 67 стран. При этом большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.
Из общего числа иностранных заключенных на 1 мая в тюрьмах Грузии содержались двое несовершеннолетних и 181 женщина. Из общего числа иностранцев 580 ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки заключения.