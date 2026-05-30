Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в апреле
По данным на конец января, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала
2026-05-30T16:37+0400
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в апреле 2026 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 144,28 миллиарда лари (0,2%) и на 1 мая текущего года составил 72,89 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте повысился на 89,2 миллиона лари (0,21%), а в иностранной валюте – на 55,1 миллиона лари (0,18%).По состоянию на конец апреля 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 11 миллиардов лари, что на 0,4% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 21,16 миллиарда лари, что на 0,58% больше, чем в марте.За апрель объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,2%, или 453,23 миллиона лари, и на 1 мая текущего года составил 38,24 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,51%, что на 0,01 процентного пункта больше, чем на 1 апреля 2026 года.По данным на конец января, в Грузии действуют 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
