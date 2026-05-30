https://sputnik-georgia.ru/20260530/osnovatel-npo-zaderzhan-za-shpionazh-v-gruzii-298923262.html

Основатель НПО задержан за шпионаж в Грузии

Основатель НПО задержан за шпионаж в Грузии

Sputnik Грузия

Задержанному грозит от 8 до 12 лет тюремного заключения 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T11:26+0400

2026-05-30T11:26+0400

2026-05-30T13:16+0400

шпионаж

происшествия

новости

грузия

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Департамент контрразведки Службы государственной безопасности Грузии задержал основателя одной из неправительственной организаций по обвинению в шпионаже в пользу сразу двух иностранных спецслужб, говорится в сообщении ведомства. Обвиняемый действовал с целью получения материальной выгоды, отметили в ведомстве. Следствие ведется по статье "Шпионаж". Задержанному грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. По данным следствия, обвиняемый сотрудничал одновременно со спецслужбами двух иностранных государств, параллельно осуществляя разведывательную деятельность. Следствие установило, что основатель и руководитель грузинского НПО в течение лет систематически добывал и передавал информацию разведывательного характера. Кроме того, следствие утверждает, что у задержанного были регулярные, организованные на высоком уровне конспиративные контакты с представителями иностранных спецслужб. "Предоставление информации он осуществлял как при личных встречах, так и используя электронные средства. Вместе с тем периодически для соблюдения конспирации и получения инструктажа встречи проводились за границей", – отмечает СГБ. Также, по данным СГБ, обвиняемый создал информационные платформы по заданию и на средства спецслужб и организовывал различные мероприятия в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

шпионаж, происшествия, новости, грузия, сгб