"ПСЖ" Хвичи Кварацхелия выиграл финал Лиги чемпионов второй год подряд
Основное время встречи в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" завершилось со счетом 1:1 30.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает капитан сборной Грузии Хвича Кварацхелия, в драматичной встрече обыграл в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026 лондонский "Арсенал" в серии послематчевых пенальти – 2:1. Игра прошла на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Счет на шестой минуте открыл нападающий "Арсенала" Кай Хаверц – 1:0. На 65-й минуте против Кварацхелия нарушили правила в штрафной. Арбитр встречи Кай Хаверц назначил 11-метровый, который реализовал Усман Дембеле – 1:1. Вскоре Хвича создал еще один опасный момент. Он промчался по левому флангу, протащил мяч до чужих ворот и пробил в штангу. На 83-й минуте главный тренер парижан Луис Энрике заменил Хвичу Кварацхелия, выпустив вместо него Брэдли Баркола. Однако ни в оставшееся время основного матча, ни в двух дополнительных экстра-таймах соперникам не удалось выявить победителя – встреча завершилась со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты "ПСЖ" – 5:3. Роковым для "Арсенала" стал промах защитника Габриэла, который отправил мяч выше ворот.
23:17 30.05.2026 (обновлено: 00:07 31.05.2026)
