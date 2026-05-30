Sputnik Грузия
Разыскиваемого гражданина Индии обнаружили мертвым в реке Тбилиси
Разыскиваемого гражданина Индии обнаружили мертвым в реке Тбилиси
Семья погибшего сообщала, что у студента был конфликт с его арендодателем 30.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-30T10:52+0400
2026-05-30T11:36+0400
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Индийского студента-медика Дванита Раджипа, которого семья разыскивала две недели, обнаружили мертвым в реке Мтквари (Кура) в Тбилиси. 23-летний Раджип перестал выходить на связь с родственниками 14 мая. Семья сообщала, что у студента был конфликт с его арендодателем, также гражданином Индии, и тот требовал у студента большую сумму денег. Дванит Раджип учился в грузинской столице, на медицинском факультете Кавказского международного университета (CIU).Уголовное дело по факту смерти студента возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". После расследования дело может быть переквалифицировано. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
10:52 30.05.2026 (обновлено: 11:36 30.05.2026)
© photo: press-service of the Emergency Management Service of Georgia — Спасатели в лодке на реке Риони
Спасатели в лодке на реке Риони - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2026
Семья погибшего сообщала, что у студента был конфликт с его арендодателем
