Разыскиваемого гражданина Индии обнаружили мертвым в реке Тбилиси

Семья погибшего сообщала, что у студента был конфликт с его арендодателем 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T11:36+0400

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Индийского студента-медика Дванита Раджипа, которого семья разыскивала две недели, обнаружили мертвым в реке Мтквари (Кура) в Тбилиси. 23-летний Раджип перестал выходить на связь с родственниками 14 мая. Семья сообщала, что у студента был конфликт с его арендодателем, также гражданином Индии, и тот требовал у студента большую сумму денег. Дванит Раджип учился в грузинской столице, на медицинском факультете Кавказского международного университета (CIU).Уголовное дело по факту смерти студента возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". После расследования дело может быть переквалифицировано. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

