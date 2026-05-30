Сколько квартир продано в Тбилиси в апреле?

Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 14,6%, а на вторичном рынке – на 6,2% 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T15:36+0400

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в апреле 2026 года вырос на 12,7% по сравнению с апрелем 2025 года – всего было продано 3,6 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 28,3% и составил около 310 миллионов долларов. Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 14,6%, а на вторичном рынке – на 6,2%. В новостройках столицы Грузии в апреле средневзвешенная цена квартир выросла на 2,2% в районах, расположенных рядом с центром, на 12,1% – в центре, а в спальных районах – на 10,2%. В апреле 2026 года средневзвешенная цена продажи старых квартир в Тбилиси выросла на 11% в центре города, на 10% – рядом с центром и на 6,2% – в спальных районах, по сравнению с апрелем 2025 года. Цены на старые жилые комплексы по всему городу выросли на 10,6%. По данным компании, в 2025 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 3,1% по сравнению с 2024 годом – продано 41,6 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 15,2% и составил до 3,2 млрд долларов.

