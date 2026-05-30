Спецоперация в Тбилиси: за наркопреступления задержаны 11 человек
У одного из них в рамках следственного эксперимента полиция неоднократно приобрела наркотики, записав действия на камеру
2026-05-30T14:05+0400
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Полиция Тбилиси в результате спецоперации в столице задержала 11 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками.
Операция проводилась одновременно во всех районах столицы. Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы. У одного из них в рамках следственного эксперимента полиция неоднократно приобрела наркотики, записав действия на камеру.
Во время обысков задержанных, их квартир и автомобилей, а также с различных локаций в городе полиция изъяла такие наркотики, как метадон, альфа – пвп, морфин, кодеин и марихуану. Также полиция нашла приспособления для расфасовки наркотиков и деньги, полученные от реализации наркотиков.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение — за незаконное хранение, приобретение и реализацию наркотиков, а также культивацию наркотических растений и способствование реализации наркотиков.
Число фиксируемых преступлений, связанных с наркотиками, в первом квартале 2026 года составило 3 553, что в два раза превышает показатель первого квартала 2025 года. Прокуратура Грузии за этот период предъявила обвинения в наркопреступлениях 1 870 лицам.