https://sputnik-georgia.ru/20260530/spetsoperatsiya-v-tbilisi-za-narkoprestupleniya-zaderzhany-11-chelovek-298924081.html

Спецоперация в Тбилиси: за наркопреступления задержаны 11 человек

Спецоперация в Тбилиси: за наркопреступления задержаны 11 человек

Sputnik Грузия

У одного из них в рамках следственного эксперимента полиция неоднократно приобрела наркотики, записав действия на камеру 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T14:05+0400

2026-05-30T14:05+0400

2026-05-30T14:05+0400

наркопреступления в грузии

грузия

новости

происшествия

тбилиси

наркополитика

наркотики

наркоторговля

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Полиция Тбилиси в результате спецоперации в столице задержала 11 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками. Операция проводилась одновременно во всех районах столицы. Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы. У одного из них в рамках следственного эксперимента полиция неоднократно приобрела наркотики, записав действия на камеру. Во время обысков задержанных, их квартир и автомобилей, а также с различных локаций в городе полиция изъяла такие наркотики, как метадон, альфа – пвп, морфин, кодеин и марихуану. Также полиция нашла приспособления для расфасовки наркотиков и деньги, полученные от реализации наркотиков. Число фиксируемых преступлений, связанных с наркотиками, в первом квартале 2026 года составило 3 553, что в два раза превышает показатель первого квартала 2025 года. Прокуратура Грузии за этот период предъявила обвинения в наркопреступлениях 1 870 лицам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркопреступления в грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси, наркополитика, наркотики, наркоторговля