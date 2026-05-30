Задержанный за шпионаж в Тбилиси руководитель НПО – Гулбаат Рцхиладзе
Предоставление информации обвиняемый осуществлял как при личных встречах, так и используя электронные средства 30.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-30T13:16+0400
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Задержанный в столице Грузии по обвинению в шпионаже в пользу сразу двух иностранных спецслужб – Гулбаат Рцхиладзе, глава НПО "Институт Евразии", сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на СГБ. О задержании Рцхиладзе стало известно утром в субботу, 30 мая. По версии СГБ, обвиняемый действовал с целью получения материальной выгоды. Следствие ведется по статье "Шпионаж". Задержанному грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Следствие установило, что у задержанного были систематические, организованные на высоком уровне конспиративные контакты с представителями иностранных спецслужб. Предоставление информации обвиняемый осуществлял как при личных встречах, так и используя электронные средства. Вместе с тем периодически для соблюдения конспирации и получения инструктажа встречи проводились за границей, утверждают в ведомстве. Также, по данным СГБ, обвиняемый создал информационные платформы по заданию и на средства спецслужб и организовывал различные мероприятия в стране.
13:07 30.05.2026 (обновлено: 13:16 30.05.2026)
