Задержанный за шпионаж в Тбилиси руководитель НПО – Гулбаат Рцхиладзе

Предоставление информации обвиняемый осуществлял как при личных встречах, так и используя электронные средства 30.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Задержанный в столице Грузии по обвинению в шпионаже в пользу сразу двух иностранных спецслужб – Гулбаат Рцхиладзе, глава НПО "Институт Евразии", сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на СГБ. О задержании Рцхиладзе стало известно утром в субботу, 30 мая. По версии СГБ, обвиняемый действовал с целью получения материальной выгоды. Следствие ведется по статье "Шпионаж". Задержанному грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Следствие установило, что у задержанного были систематические, организованные на высоком уровне конспиративные контакты с представителями иностранных спецслужб. Предоставление информации обвиняемый осуществлял как при личных встречах, так и используя электронные средства. Вместе с тем периодически для соблюдения конспирации и получения инструктажа встречи проводились за границей, утверждают в ведомстве. Также, по данным СГБ, обвиняемый создал информационные платформы по заданию и на средства спецслужб и организовывал различные мероприятия в стране.

