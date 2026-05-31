Sputnik Грузия
Безбилетники Грузии пополнили казну более чем на миллиард лари за четыре месяца
Безбилетники Грузии пополнили казну более чем на миллиард лари за четыре месяца
Если нарушитель не уплатит штраф в течение 30 дней, на него налагается штраф в размере 40 лари 31.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-31T21:10+0400
2026-05-31T21:39+0400
21:10 31.05.2026 (обновлено: 21:39 31.05.2026)
© Tbilisi City Hall — Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2026
Если нарушитель не уплатит штраф в течение 30 дней, на него налагается штраф в размере 40 лари
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Поступления в бюджеты муниципалитетов и государства в период с января по апрель 2026 года от выплаты штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте составили 1,1 миллиарда лари, говорится в материалах Минфина Грузии.
Стоимость проезда в городском общественном транспорте в городах Грузии обходится от 0,5 лари до 1 лари, в зависимости от города. При этом обычно оплата осуществляется только в электронном виде при помощи банковских или специальных проездных карт.
Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте осуществляют работники местных мэрий – контролеры, которые при помощи считывателей карт проверяют, использовалась ли карта в автобусном терминале.
Штраф составляет 20 лари за один проезд. Если нарушитель не уплатит штраф в течение 30 дней, на него налагается штраф в размере 40 лари.
Стандартный тариф на проезд в любом муниципальном транспорте Тбилиси (автобусы, маршрутки, метро) составляет 1 лари. Оплаченный билет по транспортной карте или банковской карте дает право на бесплатные пересадки в течение полутора часов (90 минут).
