Безбилетники Грузии пополнили казну более чем на миллиард лари за четыре месяца

Если нарушитель не уплатит штраф в течение 30 дней, на него налагается штраф в размере 40 лари 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T21:10+0400

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Поступления в бюджеты муниципалитетов и государства в период с января по апрель 2026 года от выплаты штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте составили 1,1 миллиарда лари, говорится в материалах Минфина Грузии. Стоимость проезда в городском общественном транспорте в городах Грузии обходится от 0,5 лари до 1 лари, в зависимости от города. При этом обычно оплата осуществляется только в электронном виде при помощи банковских или специальных проездных карт. Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте осуществляют работники местных мэрий – контролеры, которые при помощи считывателей карт проверяют, использовалась ли карта в автобусном терминале. Стандартный тариф на проезд в любом муниципальном транспорте Тбилиси (автобусы, маршрутки, метро) составляет 1 лари. Оплаченный билет по транспортной карте или банковской карте дает право на бесплатные пересадки в течение полутора часов (90 минут).

