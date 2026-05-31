https://sputnik-georgia.ru/20260531/kak-v-gruzii-rabotaet-proverka-na-narkotiki-pervye-dannye-2026-goda-298870505.html

Как в Грузии работает проверка на наркотики? Первые данные 2026 года

Как в Грузии работает проверка на наркотики? Первые данные 2026 года

Sputnik Грузия

Употребление любых наркотиков является в стране административным правонарушением 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T10:06+0400

2026-05-31T10:06+0400

2026-05-31T10:06+0400

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

наркотики

грузия

новости

общество

имерети

шида картли

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286257288_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_c8f8434c87c9843b01e2988ae37b15d9.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Факт употребления наркотических средств подтвердился у 77,5% лиц, проверенных полицейскими в первом квартале 2026 года, говорится в материалах МВД Грузии. Всего в период с января по март включительно полиция проверила на факт употребления наркотиков 4 892 человека. В результате экспертизы положительный результат был у 3 789. Больше всего проверок было в Тбилиси. Из 1 667 проверенных лиц у 1 426 подтвердилось состояние наркотического опьянения. На втором месте – регион Шида-Картли, где факт употребления наркотиков за три месяца подтвердился у 455 из 619 проверенных. На третьем – Имерети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 427 из 609 лиц. В Грузии употребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключение составляет употребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевозка караются в Грузии штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Как проверяют на наркотики Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки. Гражданин вправе отказаться ехать с полицейским, но тогда он будет обязан в течение четырех часов после отказа пройти проверку либо в экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы. МВД вправе запросить данные о пройденной проверке и ее результатах. Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней передать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

имерети

шида картли

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, грузия, новости, общество, имерети, шида картли, тбилиси