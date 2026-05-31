https://sputnik-georgia.ru/20260531/kvaratskheliya-posle-pobedy-v-lige-chempionov-my-zasluzhili-etot-trofey-298930475.html

Кварацхелия после победы в Лиге чемпионов: мы заслужили этот трофей

Кварацхелия после победы в Лиге чемпионов: мы заслужили этот трофей

Sputnik Грузия

У нас был тяжелый сезон, но мы смогли добиться победы, заявил грузинский футболист 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T11:19+0400

2026-05-31T11:19+0400

2026-05-31T11:31+0400

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

уефа

лига чемпионов уефа

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/02/293617556_0:456:1080:1064_1920x0_80_0_0_3a2e22cc894049ee23adeec560b4a7e4.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов, отметив, что парижане заслужили этот трофей. Именно Кварацхелия помог своей команде вернуться в игру после пропущенного на шестой минуте мяча: он заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле и сравнял счет - 1:1. По словам главного тренера парижан Луиса Энрике, матч в Будапеште был очень трудным. "Мы хотели подойти к серии пенальти с холодной головой. Мы играли против сильнейшей команды Европы по стандартным положениям, но мне кажется, нам удалось доминировать. Мы заслужили трофей, нашу вторую победу в Лиге чемпионов", - сказал Луис Энрике. Победитель на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште определялся в серии пенальти: пенальти, где точнее оказались футболисты "ПСЖ" – 4:3. Роковым для "Арсенала" стал промах защитника Габриэла, который отправил мяч выше ворот. Кварацхелия стал вторым грузинским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Ранее это удалось сделать защитнику "Милана" Кахе Каладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, уефа, лига чемпионов уефа, футбол