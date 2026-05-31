https://sputnik-georgia.ru/20260531/kvaratskheliya-posle-pobedy-v-lige-chempionov-my-zasluzhili-etot-trofey-298930475.html
Кварацхелия после победы в Лиге чемпионов: мы заслужили этот трофей
Кварацхелия после победы в Лиге чемпионов: мы заслужили этот трофей
Sputnik Грузия
У нас был тяжелый сезон, но мы смогли добиться победы, заявил грузинский футболист 31.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-31T11:19+0400
2026-05-31T11:19+0400
2026-05-31T11:31+0400
спорт
новости
грузия
хвича кварацхелия
уефа
лига чемпионов уефа
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/02/293617556_0:456:1080:1064_1920x0_80_0_0_3a2e22cc894049ee23adeec560b4a7e4.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов, отметив, что парижане заслужили этот трофей. Именно Кварацхелия помог своей команде вернуться в игру после пропущенного на шестой минуте мяча: он заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле и сравнял счет - 1:1. По словам главного тренера парижан Луиса Энрике, матч в Будапеште был очень трудным. "Мы хотели подойти к серии пенальти с холодной головой. Мы играли против сильнейшей команды Европы по стандартным положениям, но мне кажется, нам удалось доминировать. Мы заслужили трофей, нашу вторую победу в Лиге чемпионов", - сказал Луис Энрике. Победитель на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште определялся в серии пенальти: пенальти, где точнее оказались футболисты "ПСЖ" – 4:3. Роковым для "Арсенала" стал промах защитника Габриэла, который отправил мяч выше ворот. Кварацхелия стал вторым грузинским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Ранее это удалось сделать защитнику "Милана" Кахе Каладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/02/293617556_0:355:1080:1165_1920x0_80_0_0_d8c0407a49e7da5f28ce84da45769117.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, уефа, лига чемпионов уефа, футбол
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, уефа, лига чемпионов уефа, футбол
Кварацхелия после победы в Лиге чемпионов: мы заслужили этот трофей
11:19 31.05.2026 (обновлено: 11:31 31.05.2026)
У нас был тяжелый сезон, но мы смогли добиться победы, заявил грузинский футболист
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов, отметив, что парижане заслужили этот трофей.
Именно Кварацхелия помог своей команде вернуться в игру после пропущенного на шестой минуте мяча: он заработал пенальти, который реализовал Усман Дембеле и сравнял счет - 1:1.
"Это действительно невероятное чувство. Я не могу описать свои эмоции. Очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды. У нас был тяжелый сезон, но мы смогли добиться победы. Мы стали чемпионами второй раз подряд. Мы заслужили эту победу, потому что создали много голевых моментов", — сказал Кварацхелия.
По словам главного тренера парижан Луиса Энрике, матч в Будапеште был очень трудным.
"Мы хотели подойти к серии пенальти с холодной головой. Мы играли против сильнейшей команды Европы по стандартным положениям, но мне кажется, нам удалось доминировать. Мы заслужили трофей, нашу вторую победу в Лиге чемпионов", - сказал Луис Энрике.
Победитель на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште определялся в серии пенальти: пенальти, где точнее оказались футболисты "ПСЖ" – 4:3. Роковым для "Арсенала" стал промах защитника Габриэла, который отправил мяч выше ворот.
Кварацхелия стал вторым грузинским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Ранее это удалось сделать защитнику "Милана" Кахе Каладзе.