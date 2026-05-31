https://sputnik-georgia.ru/20260531/merab-dvalishvili-razgromil-frenki-edgara-v-debyutnom-poedinke-v-raf-298936799.html

Мераб Двалишвили разгромил Фрэнки Эдгара в дебютном поединке в RAF

Мераб Двалишвили разгромил Фрэнки Эдгара в дебютном поединке в RAF

Sputnik Грузия

После победы грузинский спортсмен вызвал на поединок своего бывшего соперника по UFC, олимпийского чемпиона Генри Сехудо 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T22:16+0400

2026-05-31T22:16+0400

2026-05-31T22:16+0400

спорт

новости

грузия

мераб двалишвили

ufc

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0a/293705295_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_48a64221b828e6c4bfe8b5b0ffff3737.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Грузинский боец MMA Мераб Двалишвили успешно дебютировал в американской борцовской организации RAF, одержав уверенную победу над Фрэнки Эдгаром со счетом 12:1. Двалишвили объявили о переходе в RAF в феврале 2026 года. Изначально он должен был дебютировать на турнире RAF 08 в апреле против Генри Сехудо, однако Сехудо снялся из-за травмы, и поединок был отменен. На протяжении всего поединка Двалишвили владел подавляющим преимуществом и практически не оставил сопернику шансов. После победы грузинский спортсмен вызвал на поединок своего бывшего соперника по UFC, олимпийского чемпиона Генри Сехудо. В рамках турнира RAF 09 свой поединок также провел серебряный призер Олимпийских игр, борец вольного стиля Гиви Мачарашвили. Грузинский борец уступил олимпийскому чемпиону Кайлу Снайдеру со счетом 0:10. Во время схватки Мачарашвили получил травму, которая помешала ему в полной мере продемонстрировать свои возможности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, мераб двалишвили, ufc