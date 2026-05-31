Мераб Двалишвили разгромил Фрэнки Эдгара в дебютном поединке в RAF
После победы грузинский спортсмен вызвал на поединок своего бывшего соперника по UFC, олимпийского чемпиона Генри Сехудо
2026-05-31T22:16+0400
ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Грузинский боец MMA Мераб Двалишвили успешно дебютировал в американской борцовской организации RAF, одержав уверенную победу над Фрэнки Эдгаром со счетом 12:1. Двалишвили объявили о переходе в RAF в феврале 2026 года. Изначально он должен был дебютировать на турнире RAF 08 в апреле против Генри Сехудо, однако Сехудо снялся из-за травмы, и поединок был отменен. На протяжении всего поединка Двалишвили владел подавляющим преимуществом и практически не оставил сопернику шансов. После победы грузинский спортсмен вызвал на поединок своего бывшего соперника по UFC, олимпийского чемпиона Генри Сехудо. В рамках турнира RAF 09 свой поединок также провел серебряный призер Олимпийских игр, борец вольного стиля Гиви Мачарашвили. Грузинский борец уступил олимпийскому чемпиону Кайлу Снайдеру со счетом 0:10. Во время схватки Мачарашвили получил травму, которая помешала ему в полной мере продемонстрировать свои возможности.
