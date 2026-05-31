Первый среди первых – политики поздравили Кварацхелия с победой в Лиге чемпионов
Sputnik Грузия
"Пари Сен-Жермен", за который выступает капитан сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия, в драматичной встрече обыграл в финале Лиги чемпионов сезона... 31.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские политики продолжают поздравлять Хвичу Кварацхелия с очередным триумфом в Лиге чемпионов.
Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает капитан сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия, в драматичной встрече обыграл в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026 лондонский "Арсенал" в серии послематчевых пенальти – 2:1.
Слова восхищения в адрес футболиста после победы "Пари Сен-Жермен" над "Арсеналом" в финале турнира опубликовали спикер парламента Шалва Папуашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Папуашвили отметил, что нет ни одной лиги, где бы грузины не имели права голоса, назвав Кварацхелия "первым среди первых".
"Нет ни одной лиги, где бы грузины не имели права голоса. И нет ни одного кубка, на который бы грузины не могли претендовать! Да здравствует Хвича Кварацхелия! Первый среди первых", – написал Папуашвили.
В свою очередь Каладзе заявил, что есть победы, которые становятся не просто титулами, а радостью и гордостью всей страны.
По его словам, Кварацхелия не только выдающийся футболист, но и пример для молодого поколения грузин, а его успех вдохновляет детей и молодежь смело идти к своим мечтам.
"Как ты уже много раз доказывал, для тебя нет ничего невозможного", – написал Каладзе.
Кварацхелия стал вторым грузинским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Ранее это удалось защитнику итальянского "Милана" Кахе Каладзе.