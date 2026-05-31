Первый среди первых – политики поздравили Кварацхелия с победой в Лиге чемпионов

"Пари Сен-Жермен", за который выступает капитан сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия, в драматичной встрече обыграл в финале Лиги чемпионов сезона...

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские политики продолжают поздравлять Хвичу Кварацхелия с очередным триумфом в Лиге чемпионов. Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает капитан сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия, в драматичной встрече обыграл в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026 лондонский "Арсенал" в серии послематчевых пенальти – 2:1. Слова восхищения в адрес футболиста после победы "Пари Сен-Жермен" над "Арсеналом" в финале турнира опубликовали спикер парламента Шалва Папуашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Папуашвили отметил, что нет ни одной лиги, где бы грузины не имели права голоса, назвав Кварацхелия "первым среди первых". В свою очередь Каладзе заявил, что есть победы, которые становятся не просто титулами, а радостью и гордостью всей страны. По его словам, Кварацхелия не только выдающийся футболист, но и пример для молодого поколения грузин, а его успех вдохновляет детей и молодежь смело идти к своим мечтам. Кварацхелия стал вторым грузинским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Ранее это удалось защитнику итальянского "Милана" Кахе Каладзе.

