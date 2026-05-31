Путин: не дело РФ выбирать переговорщика от ЕС, но встреча с ним – дело РФ

Ранее президент РФ о возможном визави в переговорах между Россией и Европой заявил, что это дело европейцев, но для него был бы предпочтительнее экс-канцлер... 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T15:43+0400

ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Определять переговорщика от Европейского Союза – не является делом России, однако встречаться с ним либо нет – решать Москве, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в пятницу по итогам своего завершающегося государственного визита в Казахстан.Он отметил, что Европа пока никого не предложила в качестве переговорщика с РФ, а когда предложит – "мы посмотрим"."Будут, не будут предлагать – мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет, можно ему доверять в чем-то или нет", – добавил президент России.Ранее Путин на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой ответил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но подчеркнул, что выбрать должны европейцы. Данное заявление стало причиной бурных обсуждений в Европе. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала кандидатуру Шредера и сообщила о готовности самой представлять Евросоюз в диалоге с Россией. Однако позже свою кандидатуру она сняла."Ему всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим. А что здесь скрывать, что здесь плохого?" – сказал Путин.При этом российский лидер подчеркнул, что Герхард Шредер всегда исходил из интересов Германии, в том числе и при строительстве "Северных потоков".Ранее Путин сообщил о готовности Москвы вести переговоры с представителями ЕС, однако при условии, что переговорщиком должен быть евролидер, который не позволял себе оскорбительных высказываний в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

