https://sputnik-georgia.ru/20260531/rukovoditelyam-silovykh-struktur-gruzii-prisvoeny-vysshie-zvaniya-v-den-politsii-298931630.html
Руководителям силовых структур Грузии присвоены высшие звания в День полиции
Руководителям силовых структур Грузии присвоены высшие звания в День полиции
Sputnik Грузия
В Грузии 31 мая отмечают День полиции 31.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-31T18:58+0400
2026-05-31T18:58+0400
2026-05-31T18:58+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
мвд грузии
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199006_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_623b944d8ef4ec57e117aafe01a35e40.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили удостоен высшего специального звания генерал-майора полиции, указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщили в администрации правительства. В Грузии 31 мая отмечают День полиции – торжественное мероприятие пройдет у административного здания патрульной полиции в Тбилиси. Также высшее специальное звание генерал-майора присвоено директору Тбилисского департамента полиции Важе Сирадзе. Кроме того, высшее специальное звание генерал-майора грузинской пограничной полиции присвоено начальнику погранполиции МВД Давиду Тамазашвили. В то же время генпрокурор Георгий Гваракидзе удостоен высшего специального звания государственного советника юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199006_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8a431cecadc070b84d56d33ef67ee859.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, мвд грузии, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, мвд грузии, генеральная прокуратура грузии
Руководителям силовых структур Грузии присвоены высшие звания в День полиции
В Грузии 31 мая отмечают День полиции
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили удостоен высшего специального звания генерал-майора полиции, указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщили в администрации правительства.
В Грузии 31 мая отмечают День полиции – торжественное мероприятие пройдет у административного здания патрульной полиции в Тбилиси.
Также высшее специальное звание генерал-майора присвоено директору Тбилисского департамента полиции Важе Сирадзе.
Кроме того, высшее специальное звание генерал-майора грузинской пограничной полиции присвоено начальнику погранполиции МВД Давиду Тамазашвили.
В то же время генпрокурор Георгий Гваракидзе удостоен высшего специального звания государственного советника юстиции.