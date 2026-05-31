Руководителям силовых структур Грузии присвоены высшие звания в День полиции

В Грузии 31 мая отмечают День полиции 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T18:58+0400

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили удостоен высшего специального звания генерал-майора полиции, указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщили в администрации правительства. В Грузии 31 мая отмечают День полиции – торжественное мероприятие пройдет у административного здания патрульной полиции в Тбилиси. Также высшее специальное звание генерал-майора присвоено директору Тбилисского департамента полиции Важе Сирадзе. Кроме того, высшее специальное звание генерал-майора грузинской пограничной полиции присвоено начальнику погранполиции МВД Давиду Тамазашвили. В то же время генпрокурор Георгий Гваракидзе удостоен высшего специального звания государственного советника юстиции.

