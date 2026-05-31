Сколько компаний-контракторов оказались в "черном списке" государства? Последние данные

Внесение в "черный список" предполагает автоматический запрет компаниям в течение года участвовать в государственных закупках 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T23:24+0400

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В "черном списке" Агентства государственных закупок Грузии в 2025 году оказалось 439 компаний, говорится в отчете ведомства. В "черный список" вносятся компании, которые недобросовестно выполняют работы или осуществляют поставки. Так, в 2025 году "черный список" пополнился 311 компаниями, а еще 101 компания получила предупреждение из-за выявленных нарушений."Активное внедрение превентивных мер способствует дальнейшему укреплению стандарта добросовестного поведения в процессе государственных закупок", – говорится в отчете. Внесение в "черный список" предполагает автоматический запрет компаниям в течение одного года участвовать в государственных закупках. Всего в 2025 году агентство объявило 27,8 тысячи тендеров, из которых 76% состоялись. Объем госзакупок в 2026 году составил 6,4 миллиарда лари: из них 4,6 миллиарда осуществили путем тендеров, 719 миллионов – путем консолидированных закупок, а 1,1 миллиарда – упрощенной закупкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

