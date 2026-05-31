Туристов предупредили об аномальной жаре в Турции

Наиболее высокая температура традиционно ожидается на побережье Средиземного моря, где в июле и августе столбики термометров могут превышать 40 градусов 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T17:54+0400

ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Туристы столкнутся с аномально жаркой погодой в Турции в предстоящий летний сезон, температура воздуха в ряде регионов может обновить многолетние рекорды, сообщил РИА Новости метеоролог Ихсан Юртташ. По его словам, наиболее высокая температура традиционно ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде, где в июле и августе столбики термометров могут регулярно превышать 40 градусов в дневные часы. Специалист отметил, что высокая влажность воздуха на курортах будет дополнительно усиливать ощущение жары. Метеоролог рекомендовал туристам избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, соблюдать питьевой режим и внимательно относиться к предупреждениям местных властей и метеослужб. По его словам, особенно осторожными следует быть пожилым людям, детям и туристам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

