УЕФА назвал Хвичу Кварацхелия лучшим игроком сезона Лиги чемпионов
Кварацхелия стал решающей фигурой и в финале против "Арсенала", где Кристиан Москера нарушил правила в штрафной, что привело к назначению пенальти, считают...
2026-05-31T20:04+0400
2026-05-31T20:51+0400
20:04 31.05.2026 (обновлено: 20:51 31.05.2026)
Кварацхелия стал решающей фигурой и в финале против "Арсенала", где Кристиан Москера нарушил правила в штрафной, что привело к назначению пенальти, считают эксперты УЕФА
ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов 2025/2026, сообщил официальный сайт УЕФА.
В завершившемся розыгрыше турнира Кварацхелия провел 16 матчей, сыграл 1 141 минуту, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Вместе с ним накануне "ПСЖ" во второй раз подряд выиграл главный клубный трофей Европы.
"Он стал решающей фигурой и в финале против "Арсенала", где Кристиан Москера нарушил правила в штрафной, что привело к назначению пенальти. Удар с точки точно реализовал Усман Дембеле, и команда Луиса Энрике сравняла счет", – отметили в УЕФА.
По их оценке, лучший матч Кварацхелия пришелся на легендарную первую полуфинальную встречу против "Баварии", завершившуюся победой 5:4. Сначала он сравнял счет красивым обводящим ударом (1:1), а затем во втором тайме оформил дубль мощным выстрелом.