В Грузии отмечают День полиции

Парад примет министр внутренних дел страны Сулхан Тамазашвили 31.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии 31 мая отмечают День полиции – торжественное мероприятие проходит у административного здания патрульной полиции в Тбилиси. Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД. Парад примет министр внутренних дел страны Сулхан Тамазашвили. День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем – на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.

