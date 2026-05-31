https://sputnik-georgia.ru/20260531/v-gruzii-otmechayut-den-politsii-298923725.html
В Грузии отмечают День полиции
В Грузии отмечают День полиции
Sputnik Грузия
Парад примет министр внутренних дел страны Сулхан Тамазашвили 31.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-31T09:01+0400
2026-05-31T09:01+0400
2026-05-31T09:01+0400
грузия
новости
тбилиси
михаил саакашвили
георгий маргвелашвили
полиция
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1f/293594780_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e21178735607a4cdce39556be783e2f6.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии 31 мая отмечают День полиции – торжественное мероприятие проходит у административного здания патрульной полиции в Тбилиси. Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД. Парад примет министр внутренних дел страны Сулхан Тамазашвили. День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем – на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1f/293594780_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_e5124dea744f1c3c843d138bc69a479b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, полиция, мвд грузии
грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, полиция, мвд грузии
В Грузии отмечают День полиции
Парад примет министр внутренних дел страны Сулхан Тамазашвили
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В Грузии 31 мая отмечают День полиции – торжественное мероприятие проходит у административного здания патрульной полиции в Тбилиси.
Перед зданием выстроились представители разных подразделений МВД. Парад примет министр внутренних дел страны Сулхан Тамазашвили.
День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.
После того как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем – на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.