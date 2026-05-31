Землетрясение произошло в Западной Грузии

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T14:35+0400

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у города Багдати в Имерети, в 2 км от села Алисмерети, говорится в информации Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки произошли в 09:51 по тбилисскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.

