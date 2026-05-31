Животноводство в Грузии: новые данные

Поголовье свиней составило 152,3 тысячи, что на 0,2% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года 31.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-31T13:29+0400

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец первого квартала 2026 года уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 801 тысячу единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 376,2 тысячи, что на 5,1% меньше, чем в первом квартале 2025 года. За отчетный период поголовье свиней составило 152,3 тысячи, что на 0,2% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года. Поголовье домашней птицы в Грузии сократилось на 0,5% и составило около 8,5 миллиона голов.Производство продуктов животноводства В первом квартале 2026 года в Грузии на 2,9% выросло производство мяса, достигнув 18 тысяч тонн. По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 1,2% и составило 107,2 миллиона литров. Между тем в стране выросло производство яиц на 4,1% и составило 179,1 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В январе-марте 2026 года из Грузии было вывезено 20,7 тысячи голов крупного рогатого скота, на 2,8% меньше по сравнению с первым кварталом 2025 года. В то же время импорт сократился на 51,8% и составил 1,3 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 883 тысячи (-50,6%), ввезено – 2,5 миллиона (34,5%). Импорт свиней вырос на 35,9% и составил 48,8 тысячи голов. Что касается экспорта, то с начала года экспорт данной продукции вообще не осуществлялся.

