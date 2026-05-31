https://sputnik-georgia.ru/20260531/zhivotnovodstvo-v-gruzii-novye-dannye-298930631.html
Животноводство в Грузии: новые данные
Животноводство в Грузии: новые данные
Sputnik Грузия
Поголовье свиней составило 152,3 тысячи, что на 0,2% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года 31.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-31T13:29+0400
2026-05-31T13:29+0400
2026-05-31T13:29+0400
грузия
экономика
новости
домашние животные
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/13/277837384_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_563589ecebf6ba36fbd58d75e72ae039.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец первого квартала 2026 года уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 801 тысячу единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 376,2 тысячи, что на 5,1% меньше, чем в первом квартале 2025 года. За отчетный период поголовье свиней составило 152,3 тысячи, что на 0,2% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года. Поголовье домашней птицы в Грузии сократилось на 0,5% и составило около 8,5 миллиона голов.Производство продуктов животноводства В первом квартале 2026 года в Грузии на 2,9% выросло производство мяса, достигнув 18 тысяч тонн. По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 1,2% и составило 107,2 миллиона литров. Между тем в стране выросло производство яиц на 4,1% и составило 179,1 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В январе-марте 2026 года из Грузии было вывезено 20,7 тысячи голов крупного рогатого скота, на 2,8% меньше по сравнению с первым кварталом 2025 года. В то же время импорт сократился на 51,8% и составил 1,3 тысячи голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 883 тысячи (-50,6%), ввезено – 2,5 миллиона (34,5%). Импорт свиней вырос на 35,9% и составил 48,8 тысячи голов. Что касается экспорта, то с начала года экспорт данной продукции вообще не осуществлялся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/13/277837384_110:0:1930:1365_1920x0_80_0_0_80cd2973c05f48566cb7afe99c76853d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, домашние животные, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, домашние животные, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Животноводство в Грузии: новые данные
Поголовье свиней составило 152,3 тысячи, что на 0,2% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец первого квартала 2026 года уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 801 тысячу единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 376,2 тысячи, что на 5,1% меньше, чем в первом квартале 2025 года.
За отчетный период поголовье свиней составило 152,3 тысячи, что на 0,2% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года.
Поголовье домашней птицы в Грузии сократилось на 0,5% и составило около 8,5 миллиона голов.
Производство продуктов животноводства
В первом квартале 2026 года в Грузии на 2,9% выросло производство мяса, достигнув 18 тысяч тонн.
По предварительным данным "Сакстата", производство молока снизилось на 1,2% и составило 107,2 миллиона литров.
Между тем в стране выросло производство яиц на 4,1% и составило 179,1 миллиона штук.
В январе-марте 2026 года из Грузии было вывезено 20,7 тысячи голов крупного рогатого скота, на 2,8% меньше по сравнению с первым кварталом 2025 года.
В то же время импорт сократился на 51,8% и составил 1,3 тысячи голов.
Домашней птицы из Грузии вывезено 883 тысячи (-50,6%), ввезено – 2,5 миллиона (34,5%).
Импорт свиней вырос на 35,9% и составил 48,8 тысячи голов. Что касается экспорта, то с начала года экспорт данной продукции вообще не осуществлялся.