Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260601/gruziya-budet-vydelyatsya-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta--zamministra-298937914.html
Грузия будет выделяться по темпам экономического роста – замминистра
Грузия будет выделяться по темпам экономического роста – замминистра
Sputnik Грузия
Правительство Грузии продолжает работать над поддержанием нынешней тенденции высокого экономического роста, заявил замминистра 01.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-01T09:01+0400
2026-06-01T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262913416_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_c81b01c22c3f35f5d48391a0a054d030.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Правительство Грузии ожидает, что страна будет выделяться по темпам роста ВВП как в регионе, так и в мире, заявил замглавы Минэкономики Вахтанг Цинцадзе. Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. По словам замминистра, экономический рост в апреле 2026 года достаточно диверсифицирован, и значительный позитивный вклад в него внесли перерабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспорт и складирование, образование, здравоохранение, торговля, а также финансовый и страховой секторы. Как отметил Цинцадзе, правительство Грузии продолжает работать над поддержанием нынешней тенденции высокого экономического роста, что является естественным путем создания рабочих мест. "В этом направлении активно работает ряд государственных программ, в том числе государственные программы, направленные на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, которые сейчас приобретают новое, усовершенствованное содержание", – сказал он. Цинцадзе подчеркнул, что Грузия обладает конкурентным преимуществом по сравнению с другими странами региона, включая соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и Китаем. Также, по его оценке, Грузия привлекательна как для международных, так и для местных инвесторов. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262913416_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5eb10f09bd06bc317bbfe447d35de451.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Грузия будет выделяться по темпам экономического роста – замминистра

09:01 01.06.2026
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - река Кура, набережная, отели Редиссон и Билтмор
Вид на город Тбилиси - река Кура, набережная, отели Редиссон и Билтмор - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2026
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
Правительство Грузии продолжает работать над поддержанием нынешней тенденции высокого экономического роста, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Правительство Грузии ожидает, что страна будет выделяться по темпам роста ВВП как в регионе, так и в мире, заявил замглавы Минэкономики Вахтанг Цинцадзе.
Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.

"Мы ожидаем, что высокие темпы экономического роста, наблюдавшиеся в грузинской экономике в течение последних пяти лет, сохранятся в 2026 году и в последующие годы, и Грузия будет выделяться по темпам экономического роста не только в регионе, но и в мире", – заявил Цинцадзе.

По словам замминистра, экономический рост в апреле 2026 года достаточно диверсифицирован, и значительный позитивный вклад в него внесли перерабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспорт и складирование, образование, здравоохранение, торговля, а также финансовый и страховой секторы.
Как отметил Цинцадзе, правительство Грузии продолжает работать над поддержанием нынешней тенденции высокого экономического роста, что является естественным путем создания рабочих мест.
© SputnikРост экономики Грузии, данные за январь-апрель 2026
Рост экономики Грузии, данные за январь-апрель 2026 - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2026
Рост экономики Грузии, данные за январь-апрель 2026
© Sputnik
"В этом направлении активно работает ряд государственных программ, в том числе государственные программы, направленные на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, которые сейчас приобретают новое, усовершенствованное содержание", – сказал он.
Цинцадзе подчеркнул, что Грузия обладает конкурентным преимуществом по сравнению с другими странами региона, включая соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и Китаем. Также, по его оценке, Грузия привлекательна как для международных, так и для местных инвесторов.

"Все вышеперечисленное определяется разумной экономической политикой правительства Грузии, фискальной дисциплиной, разумной монетарной политикой и в целом состоянием финансового сектора, на что обращают внимание многие международные финансовые институты и рейтинговые агентства в своих оценках", – отметил Цинцадзе.

Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0