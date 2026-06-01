https://sputnik-georgia.ru/20260601/gruziya-budet-vydelyatsya-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta--zamministra-298937914.html

Грузия будет выделяться по темпам экономического роста – замминистра

Грузия будет выделяться по темпам экономического роста – замминистра

Sputnik Грузия

Правительство Грузии продолжает работать над поддержанием нынешней тенденции высокого экономического роста, заявил замминистра 01.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-01T09:01+0400

2026-06-01T09:01+0400

2026-06-01T09:01+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262913416_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_c81b01c22c3f35f5d48391a0a054d030.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Правительство Грузии ожидает, что страна будет выделяться по темпам роста ВВП как в регионе, так и в мире, заявил замглавы Минэкономики Вахтанг Цинцадзе. Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. По словам замминистра, экономический рост в апреле 2026 года достаточно диверсифицирован, и значительный позитивный вклад в него внесли перерабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспорт и складирование, образование, здравоохранение, торговля, а также финансовый и страховой секторы. Как отметил Цинцадзе, правительство Грузии продолжает работать над поддержанием нынешней тенденции высокого экономического роста, что является естественным путем создания рабочих мест. "В этом направлении активно работает ряд государственных программ, в том числе государственные программы, направленные на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, которые сейчас приобретают новое, усовершенствованное содержание", – сказал он. Цинцадзе подчеркнул, что Грузия обладает конкурентным преимуществом по сравнению с другими странами региона, включая соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и Китаем. Также, по его оценке, Грузия привлекательна как для международных, так и для местных инвесторов. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика