Грузия будет выделяться по темпам экономического роста – замминистра
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - река Кура, набережная, отели Редиссон и Билтмор
Правительство Грузии продолжает работать над поддержанием нынешней тенденции высокого экономического роста
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Правительство Грузии ожидает, что страна будет выделяться по темпам роста ВВП как в регионе, так и в мире, заявил замглавы Минэкономики Вахтанг Цинцадзе.
Экономика Грузии стремительно развивается в последние годы. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.
"Мы ожидаем, что высокие темпы экономического роста, наблюдавшиеся в грузинской экономике в течение последних пяти лет, сохранятся в 2026 году и в последующие годы, и Грузия будет выделяться по темпам экономического роста не только в регионе, но и в мире", – заявил Цинцадзе.
По словам замминистра, экономический рост в апреле 2026 года достаточно диверсифицирован, и значительный позитивный вклад в него внесли перерабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспорт и складирование, образование, здравоохранение, торговля, а также финансовый и страховой секторы.
Как отметил Цинцадзе, правительство Грузии продолжает работать над поддержанием нынешней тенденции высокого экономического роста, что является естественным путем создания рабочих мест.
© SputnikРост экономики Грузии, данные за январь-апрель 2026
Рост экономики Грузии, данные за январь-апрель 2026
"В этом направлении активно работает ряд государственных программ, в том числе государственные программы, направленные на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, которые сейчас приобретают новое, усовершенствованное содержание", – сказал он.
Цинцадзе подчеркнул, что Грузия обладает конкурентным преимуществом по сравнению с другими странами региона, включая соглашения о свободной торговле с Европейским союзом и Китаем. Также, по его оценке, Грузия привлекательна как для международных, так и для местных инвесторов.
"Все вышеперечисленное определяется разумной экономической политикой правительства Грузии, фискальной дисциплиной, разумной монетарной политикой и в целом состоянием финансового сектора, на что обращают внимание многие международные финансовые институты и рейтинговые агентства в своих оценках", – отметил Цинцадзе.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%.