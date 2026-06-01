https://sputnik-georgia.ru/20260601/parlamentskaya-delegatsiya-gruzii-uchastvuet-v-rabote-vesenney-sessii-pa-nato-v-vilnyuse-298942738.html

Парламентская делегация Грузии участвует в работе весенней сессии ПА НАТО в Вильнюсе

Парламентская делегация Грузии участвует в работе весенней сессии ПА НАТО в Вильнюсе

Sputnik Грузия

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходит в Вильнюсе с 30 мая по 1 июня 01.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-01T16:56+0400

2026-06-01T16:56+0400

2026-06-01T16:56+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

вильнюс

украина

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/01/298942450_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_5ffa729dda7df8a237a69edf07ea2288.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Постоянная делегация парламента Грузии во главе с председателем комитета по внешним связям Николозом Самхарадзе приняла участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.В работе сессии также участвовал председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.В ходе заседаний участники обсудили вопросы укрепления устойчивости стран-членов и партнеров НАТО, а также использование современных технологий в военной сфере.Особое внимание было уделено необходимости укрепления евроатлантической обороны, увеличению оборонных бюджетов, модернизации вооружений и продлению сроков обязательной военной службы в странах НАТО.На пленарном заседании депутаты приняли декларацию "Квантовый скачок в сдерживании и обороне: парламентская повестка дня для более сильного НАТО".По словам Самхарадзе, грузинская делегация участвует в работе ассамблеи в целях дальнейшего сближения парламентских аспектов сотрудничества между Грузией и НАТО.В свою очередь Махашвили заявил, что дискуссии на ассамблее проходят на фоне серьезных геополитических изменений и борьбы мировых держав за влияние."Мировое сообщество наблюдает за тем, как крупные державы борются за влияние, и Европа вместе с НАТО также размышляют о том, как стать более активными и эффективными в этих процессах. Парламентские дискуссии являются частью этих глобальных обсуждений", – отметил Махашвили.Особое внимание он обратил на оценки, прозвучавшие в ходе обсуждения войны на Украине."В целом очень жаль, когда страна, несмотря на огромные жертвы, воспринимается как лаборатория и площадка для испытания передовых технологий, а не получает исключительно искреннюю поддержку. Многие рассматривают эти процессы прежде всего через призму собственных интересов", – заявил Махашвили.Сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходит в Вильнюсе с 30 мая по 1 июня.Парламентская ассамблея НАТО – это межпарламентская организация, в рамках которой парламентарии стран НАТО вместе с ассоциированными членами и партнерами из других государств обсуждают вопросы политики, безопасности и экономики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

вильнюс

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, вильнюс, украина, нато