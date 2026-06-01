https://sputnik-georgia.ru/20260601/parlamentskaya-delegatsiya-gruzii-uchastvuet-v-rabote-vesenney-sessii-pa-nato-v-vilnyuse-298942738.html
Парламентская делегация Грузии участвует в работе весенней сессии ПА НАТО в Вильнюсе
Парламентская делегация Грузии участвует в работе весенней сессии ПА НАТО в Вильнюсе
Sputnik Грузия
Сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходит в Вильнюсе с 30 мая по 1 июня 01.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-01T16:56+0400
2026-06-01T16:56+0400
2026-06-01T16:56+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
вильнюс
украина
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/01/298942450_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_5ffa729dda7df8a237a69edf07ea2288.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Постоянная делегация парламента Грузии во главе с председателем комитета по внешним связям Николозом Самхарадзе приняла участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.В работе сессии также участвовал председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.В ходе заседаний участники обсудили вопросы укрепления устойчивости стран-членов и партнеров НАТО, а также использование современных технологий в военной сфере.Особое внимание было уделено необходимости укрепления евроатлантической обороны, увеличению оборонных бюджетов, модернизации вооружений и продлению сроков обязательной военной службы в странах НАТО.На пленарном заседании депутаты приняли декларацию "Квантовый скачок в сдерживании и обороне: парламентская повестка дня для более сильного НАТО".По словам Самхарадзе, грузинская делегация участвует в работе ассамблеи в целях дальнейшего сближения парламентских аспектов сотрудничества между Грузией и НАТО.В свою очередь Махашвили заявил, что дискуссии на ассамблее проходят на фоне серьезных геополитических изменений и борьбы мировых держав за влияние."Мировое сообщество наблюдает за тем, как крупные державы борются за влияние, и Европа вместе с НАТО также размышляют о том, как стать более активными и эффективными в этих процессах. Парламентские дискуссии являются частью этих глобальных обсуждений", – отметил Махашвили.Особое внимание он обратил на оценки, прозвучавшие в ходе обсуждения войны на Украине."В целом очень жаль, когда страна, несмотря на огромные жертвы, воспринимается как лаборатория и площадка для испытания передовых технологий, а не получает исключительно искреннюю поддержку. Многие рассматривают эти процессы прежде всего через призму собственных интересов", – заявил Махашвили.Сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходит в Вильнюсе с 30 мая по 1 июня.Парламентская ассамблея НАТО – это межпарламентская организация, в рамках которой парламентарии стран НАТО вместе с ассоциированными членами и партнерами из других государств обсуждают вопросы политики, безопасности и экономики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
вильнюс
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/01/298942450_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dfdab2986883a18dc2b8421dad66e0dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, вильнюс, украина, нато
политика, грузия, новости, тбилиси, вильнюс, украина, нато
Парламентская делегация Грузии участвует в работе весенней сессии ПА НАТО в Вильнюсе
Сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходит в Вильнюсе с 30 мая по 1 июня
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Постоянная делегация парламента Грузии во главе с председателем комитета по внешним связям Николозом Самхарадзе приняла участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
В работе сессии также участвовал председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.
В ходе заседаний участники обсудили вопросы укрепления устойчивости стран-членов и партнеров НАТО, а также использование современных технологий в военной сфере.
Особое внимание было уделено необходимости укрепления евроатлантической обороны, увеличению оборонных бюджетов, модернизации вооружений и продлению сроков обязательной военной службы в странах НАТО.
На пленарном заседании депутаты приняли декларацию "Квантовый скачок в сдерживании и обороне: парламентская повестка дня для более сильного НАТО".
По словам Самхарадзе, грузинская делегация участвует в работе ассамблеи в целях дальнейшего сближения парламентских аспектов сотрудничества между Грузией и НАТО.
"Сегодня мы заслушали выступление заместителя генерального секретаря НАТО, который рассказал о планах, в том числе о доведении расходов на оборону до 5% ВВП. Также было отмечено, что Украина стала лабораторией военных инноваций и новых технологий", – сказал Самхарадзе.
В свою очередь Махашвили заявил, что дискуссии на ассамблее проходят на фоне серьезных геополитических изменений и борьбы мировых держав за влияние.
"Мировое сообщество наблюдает за тем, как крупные державы борются за влияние, и Европа вместе с НАТО также размышляют о том, как стать более активными и эффективными в этих процессах. Парламентские дискуссии являются частью этих глобальных обсуждений", – отметил Махашвили.
Особое внимание он обратил на оценки, прозвучавшие в ходе обсуждения войны на Украине.
"В целом очень жаль, когда страна, несмотря на огромные жертвы, воспринимается как лаборатория и площадка для испытания передовых технологий, а не получает исключительно искреннюю поддержку. Многие рассматривают эти процессы прежде всего через призму собственных интересов", – заявил Махашвили.
Сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходит в Вильнюсе с 30 мая по 1 июня.
Парламентская ассамблея НАТО – это межпарламентская организация, в рамках которой парламентарии стран НАТО вместе с ассоциированными членами и партнерами из других государств обсуждают вопросы политики, безопасности и экономики.