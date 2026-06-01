Путин пообещал сторонникам традиционных ценностей помощь в переезде в РФ
Российский президент заверил, что в РФ власти создают условия для увеличения количества многодетных семей 01.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-01T20:34+0400
19:22 01.06.2026 (обновлено: 20:34 01.06.2026)
ТБИЛИСИ, 1 июн – Sputnik. Российское государство будет поддерживать в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин в Кремле на встрече с семьями, которые удостоены наград "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"В целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать", – сказал Путин.
Кроме того, он заверил, что в России создаются условия для увеличения количества многодетных семей.
Переезд в РФ, о котором сказал российский президент, возможен, в том числе, по программе содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Первый указ о ней был подписан в 2006 году. Со временем программа менялась другими указами.
Согласно российским законам, соотечественниками признаются не только граждане РФ, проживающие за рубежом, но также потомки представителей тех народов, которые исторически жили в России. Кроме того, соотечественниками могут признать и потомков россиян, которые сделали выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ.