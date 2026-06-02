Долги за проезд грузовиков по платным трассам будут проверять на границе РФ
Согласно утвержденным правительством России нововведениям, транспорт иностранных грузоперевозчиков не сможет пересечь границу при наличии задолженности 02.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-02T20:27+0400
17:51 02.06.2026 (обновлено: 20:27 02.06.2026)
ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Контроль за соблюдением зарубежными грузоперевозчиками правил оплаты проезда по дорогам ужесточится в России с 1 сентября, сообщили в Минтрансе РФ.
В ведомстве уточнили, что изменения, утвержденные правительством РФ, должны повысить дисциплину платежей и обеспечить соблюдение законодательства.
"Цель нововведения – повысить дисциплину платежей среди иностранных перевозчиков и обеспечить соблюдение российского законодательства при использовании отечественной дорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
В Минтрансе добавили, что теперь грузовые автомобили иностранных перевозчиков массой более 12 тонн не смогут пересечь границу РФ с обеих сторон, если за владельцами транспорта будет числиться непогашенный долг за движение по платным трассам либо за нанесенный дорогам вред.
Также сообщается, что решение о пропуске транспортного средства будут принимать работники таможенных органов в пунктах пропуска на границе РФ.
Благодаря доступу к данным информационной системы о государственных и муниципальных платежах таможенники смогут в режиме реального времени проверить наличие или отсутствие задолженностей, чтобы оперативно принять решение.
Нововведения по пропуску грузовиков будут распространяться на все международные перевозки через территорию РФ, в том числе на транзитные рейсы через Россию без заезда в другие страны ЕАЭС.