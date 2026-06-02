Новый участок железной дороги БТК официально открывают 2 июня

БТК уже является одним из ключевых компонентов Среднего коридора и играет особую роль в формировании надежных и конкурентоспособных транспортно-логистических...

2026-06-02T10:47+0400

ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Новая железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) официально будет открыта во вторник, 2 июня, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Новая линия является совместным стратегическим проектом Грузии, Азербайджана и Турции, играющим важную роль в укреплении связей между Европой и Азией. Грузия и Азербайджан 18 мая подписали протокол Совета двусторонней координации, предусматривающий ввод в полную эксплуатацию нового участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Этим успешно завершился долгосрочный исторический процесс реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – стратегической инициативы, фундамент которой был заложен в 2007 году. По информации Минэкономики Грузии, железнодорожная линия БТК уже является одним из ключевых компонентов Среднего коридора и играет особую роль в формировании современных, надежных и конкурентоспособных транспортно-логистических маршрутов между Азией и Европой. Как отметило ведомство, значение проекта особенно возрастает на фоне растущих грузопотоков между Китаем и Европой и возросшего международного интереса к Среднему коридору. История БТК Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию. После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год с перспективой до 15 миллионов тонн в год. Этот проект совместными усилиями трех стран (Грузии, Азербайджана и Турции) должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.

