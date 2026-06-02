Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Продажи новостроек выросли на 12,3%, а старых квартир сократились на 5,4% 02.06.2026
2026-06-02T19:20+0400
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в апреле 2026 года вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – продано 1 292 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 27,4% и составил 85 миллионов долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 12,3%, а старых квартир сократились на 5,4%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в апреле 2026 года выросла на 11,3% и составила 1 351 доллар за квадратный метр. Основное влияние на рост цен оказал первичный рынок, где показатель увеличился на 28%, тогда как на вторичном рынке зафиксирован рост на 5,3%. По данным компании, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, это на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов. По данным компании, в 2025 году в Батуми продано 16 596 квартир, что на 14,9% больше, чем в 2024 году. Объем рынка увеличился на 32,6% и составил 978,6 миллиона долларов.
