Военные заводы, аэродромы, ТЦК в Киеве: ВС РФ ответили за Старобельск

Удары были нанесены по более чем десятку различных военных предприятий в разных регионах Украины 02.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-02T19:21+0400

ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Российская армия нанесла за минувшие сутки удары по украинским предприятиям ВПК, военным аэродромам и зданиям ТЦК, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.Удары высокоточным оружием были нанесены по десяти предприятиям украинского ВПК в Киеве, которые выпускали в том числе ударные беспилотники. В украинской столице также были поражены три территориальных центра комплектования (ТЦК).Российские войска также атаковали ряд предприятий в регионах Украины. В частности, были поражены цеха авиазавода "Мотор Сич" в Запорожской области, в Днепропетровской – предприятие Fire Point, которое выпускало комплектующие для ударных беспилотников и ракетного вооружения.В Харьковской области были нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе по авиазаводу, в Сумской – по Шосткинскому казенному заводу "Звезда".Были также поражены предприятия ВПК в Хмельницкой и Полтавской областях, в шести регионах удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов.Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны РФ представить предложения ответа на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

