Военные заводы, аэродромы, ТЦК в Киеве: ВС РФ ответили за Старобельск
Удары были нанесены по более чем десятку различных военных предприятий в разных регионах Украины 02.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-02T19:21+0400
14:58 02.06.2026 (обновлено: 19:21 02.06.2026)
ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Российская армия нанесла за минувшие сутки удары по украинским предприятиям ВПК, военным аэродромам и зданиям ТЦК, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.
"В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар", – говорится в сообщении.
Удары высокоточным оружием были нанесены по десяти предприятиям украинского ВПК в Киеве, которые выпускали в том числе ударные беспилотники. В украинской столице также были поражены три территориальных центра комплектования (ТЦК).
Российские войска также атаковали ряд предприятий в регионах Украины. В частности, были поражены цеха авиазавода "Мотор Сич" в Запорожской области, в Днепропетровской – предприятие Fire Point, которое выпускало комплектующие для ударных беспилотников и ракетного вооружения.
В Харьковской области были нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе по авиазаводу, в Сумской – по Шосткинскому казенному заводу "Звезда".
Были также поражены предприятия ВПК в Хмельницкой и Полтавской областях, в шести регионах удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов.
Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны РФ представить предложения ответа на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.