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Санкт-Петербург принимает ПМЭФ-2026: форум начал свою работ

Санкт-Петербург принимает ПМЭФ-2026: форум начал свою работ

Sputnik Грузия

В ПМЭФ впервые за много лет примет участие официальная делегация США 03.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Петербургский международный экономический форум 2026 года открывается в среду в Санкт-Петербурге, сообщают РИА Новости.Форум пройдет с 3 по 6 июня и традиционно станет площадкой для обсуждения вопросов экономики, инвестиций, международного сотрудничества и развития бизнеса.В работе форума примет участие президент России Владимир Путин.Как сообщили в пресс-службе Кремля, 4 июня российский лидер проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Кроме того, главы двух государств в режиме видеосвязи примут участие в церемонии запуска строительства Джизакской АЭС.В пленарном заседании форума 5 июня вместе с Путиным примут участие Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман Аль Сауд.После пленарного заседания российский лидер также проведет беседу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.Кроме того, в Кремле отметили, что в ПМЭФ впервые за много лет примет участие официальная делегация США. Ее возглавит глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.Ожидается, что представители американской делегации проведут встречи с российскими официальными лицами и деятелями культуры. По данным Кремля, стороны планируют обсудить широкий круг вопросов, связанных с российско-американским культурным сотрудничеством и гуманитарной повесткой.Страной-гостем форума в этом году стала Саудовская Аравия. Организаторы форума отмечают, что королевство является одним из ключевых экономических и стратегических партнеров России.Кроме того, в 2027 году исполнится 100 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.Как подчеркнули в оргкомитете, форум традиционно выступает площадкой для диалога между представителями власти, бизнеса и экспертного сообщества.ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2005 года он проходит под патронатом и при участии президента России Владимира Путина.Предыдущий форум проходил с 18 по 21 июня. Его участниками стали 24,2 тысячи представителей из 144 стран мира. В ходе форума было заключено более 1 084 соглашений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, россия, саудовская аравия, сша, узбекистан, владимир путин, пмэф, экономика