Вкусный шорт-лист: финалисты конкурса фотографий еды World Food Photography Awards 2026
Снимок британского фотографа Джо Кирни "Женщина ест в столовой санатория советской эпохи", победивший в конкурсе World Food Photography Awards 2026
Снимок британского фотографа Джо Кирни "Женщина ест в столовой санатория советской эпохи", победивший в конкурсе World Food Photography Awards 2026
Снимок испанского фотографа Альберта Гонсалеса "Рыбацкая деревня Ине", занявший первое место в номинации "Сливки общества".
Снимок испанского фотографа Альберта Гонсалеса "Рыбацкая деревня Ине", занявший первое место в номинации "Сливки общества".
Снимок китайского фотографа Пинъяо Сон "Фестиваль любителей еды".
Снимок китайского фотографа Пинъяо Сон "Фестиваль любителей еды".
Снимок нидерландского фотографа Марко Рюттена "Утренний улов, река Хугли", занявший первое место в номинации "Сбор урожая".
Снимок нидерландского фотографа Марко Рюттена "Утренний улов, река Хугли", занявший первое место в номинации "Сбор урожая".
Снимок польского фотографа Майи Левич "Лапша", занявший первое место в номинации "Фуд-инфлюенсер".
Снимок польского фотографа Майи Левич "Лапша", занявший первое место в номинации "Фуд-инфлюенсер".
Снимок британского фотографа Люка Карвера "В чаше квеври", занявший первое место в категории "Производство".
Снимок британского фотографа Люка Карвера "В чаше квеври", занявший первое место в категории "Производство".
Снимок "Сырое сочетание №3" бельгийского фотографа Сандры Деклерк.
Снимок "Сырое сочетание №3" бельгийского фотографа Сандры Деклерк.
Снимок итальянских фотографов Микелы Бальбони и Федерико Бореллы "Финальный штрих", занявший первое место в номинации "Еда для семьи".
Снимок итальянских фотографов Микелы Бальбони и Федерико Бореллы "Финальный штрих", занявший первое место в номинации "Еда для семьи".
Снимок вьетнамского фотографа Тхим Оань "Рыбалка на реке Тхубон", занявший второе место в номинации "Сбор урожая".
Снимок вьетнамского фотографа Тхим Оань "Рыбалка на реке Тхубон", занявший второе место в номинации "Сбор урожая".
Снимок австралийского фотографа Кары Бэрд "Уличный торговец в Киото".
Снимок австралийского фотографа Кары Бэрд "Уличный торговец в Киото".
Снимок немецкого фотографа Энн Мейсон-Хёртер "Глазированная груша".
Снимок немецкого фотографа Энн Мейсон-Хёртер "Глазированная груша".
Снимок ирландского фотографа Индиго Лармур "Подношения на Чхатх-пуджу".
Снимок ирландского фотографа Индиго Лармур "Подношения на Чхатх-пуджу".
Снимок британского фотографа Серкана Догуша "Пыльное путешествие".
Снимок британского фотографа Серкана Догуша "Пыльное путешествие".
Снимок испанского фотографа Хуана Мигеля Ортуньо Мартинеса "В глубинах резервуара".
Снимок испанского фотографа Хуана Мигеля Ортуньо Мартинеса "В глубинах резервуара".
Снимок австралийского фотографа Криса Элфеса "Скрытый виноградник".
Снимок австралийского фотографа Криса Элфеса "Скрытый виноградник".