https://sputnik-georgia.ru/20260603/298979496.html

Вкусный шорт-лист: финалисты конкурса фотографий еды World Food Photography Awards 2026

Вкусный шорт-лист: финалисты конкурса фотографий еды World Food Photography Awards 2026

Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте лучшие кадры финалистов и победителей World Food Photography Awards 2026, отражающие гастрономические традиции и культуру разных стран... 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T17:06+0400

2026-06-03T17:06+0400

2026-06-03T17:06+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/03/298979678_0:704:2048:1856_1920x0_80_0_0_67d41a677864e1654a4640e4dea1c4e8.jpg

World Food Photography Awards — это крупнейший и самый престижный в мире конкурс фуд-фотографии. Он входит в топ-10 лучших мировых фотопремий и оценивает еду не просто как объект на тарелке, а как важнейшую часть человеческой культуры, традиций.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире