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Вкусный шорт-лист: финалисты конкурса фотографий еды World Food Photography Awards 2026
Вкусный шорт-лист: финалисты конкурса фотографий еды World Food Photography Awards 2026
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте лучшие кадры финалистов и победителей World Food Photography Awards 2026, отражающие гастрономические традиции и культуру разных стран... 03.06.2026, Sputnik Грузия
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World Food Photography Awards — это крупнейший и самый престижный в мире конкурс фуд-фотографии. Он входит в топ-10 лучших мировых фотопремий и оценивает еду не просто как объект на тарелке, а как важнейшую часть человеческой культуры, традиций.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Вкусный шорт-лист: финалисты конкурса фотографий еды World Food Photography Awards 2026

17:06 03.06.2026
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Смотрите в фотоленте лучшие кадры финалистов и победителей World Food Photography Awards 2026, отражающие гастрономические традиции и культуру разных стран мира
World Food Photography Awards — это крупнейший и самый престижный в мире конкурс фуд-фотографии. Он входит в топ-10 лучших мировых фотопремий и оценивает еду не просто как объект на тарелке, а как важнейшую часть человеческой культуры, традиций.
© photo : Jo Kearney/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок британского фотографа Джо Кирни "Женщина ест в столовой санатория советской эпохи", победивший в конкурсе World Food Photography Awards 2026

Снимок британского фотографа Джо Кирни &quot;Женщина ест в столовой санатория советской эпохи&quot;, победивший в конкурсе World Food Photography Awards 2026 - Sputnik Грузия
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© photo : Jo Kearney/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок британского фотографа Джо Кирни "Женщина ест в столовой санатория советской эпохи", победивший в конкурсе World Food Photography Awards 2026

© photo : Albert González/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок испанского фотографа Альберта Гонсалеса "Рыбацкая деревня Ине", занявший первое место в номинации "Сливки общества".

Снимок испанского фотографа Альберта Гонсалеса &quot;Рыбацкая деревня Ине&quot;, занявший первое место в номинации &quot;Сливки общества&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Albert González/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок испанского фотографа Альберта Гонсалеса "Рыбацкая деревня Ине", занявший первое место в номинации "Сливки общества".

© photo : Pingyao Song/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок китайского фотографа Пинъяо Сон "Фестиваль любителей еды".

Снимок китайского фотографа Пинъяо Сон &quot;Фестиваль любителей еды&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Pingyao Song/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок китайского фотографа Пинъяо Сон "Фестиваль любителей еды".

© photo : Marco Rutten/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок нидерландского фотографа Марко Рюттена "Утренний улов, река Хугли", занявший первое место в номинации "Сбор урожая".

Снимок нидерландского фотографа Марко Рюттена &quot;Утренний улов, река Хугли&quot;, занявший первое место в номинации &quot;Сбор урожая&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Marco Rutten/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок нидерландского фотографа Марко Рюттена "Утренний улов, река Хугли", занявший первое место в номинации "Сбор урожая".

© photo : Maja Lewicz/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок польского фотографа Майи Левич "Лапша", занявший первое место в номинации "Фуд-инфлюенсер".

Снимок польского фотографа Майи Левич &quot;Лапша&quot;, занявший первое место в номинации &quot;Фуд-инфлюенсер&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Maja Lewicz/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок польского фотографа Майи Левич "Лапша", занявший первое место в номинации "Фуд-инфлюенсер".

© photo : Luke Carver/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок британского фотографа Люка Карвера "В чаше квеври", занявший первое место в категории "Производство".

Снимок британского фотографа Люка Карвера &quot;В чаше квеври&quot;, занявший первое место в категории &quot;Производство&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Luke Carver/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок британского фотографа Люка Карвера "В чаше квеври", занявший первое место в категории "Производство".

© photo : Sandra Declercq/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок "Сырое сочетание №3" бельгийского фотографа Сандры Деклерк.

Снимок &quot;Сырое сочетание №3&quot; бельгийского фотографа Сандры Деклерк. - Sputnik Грузия
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© photo : Sandra Declercq/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок "Сырое сочетание №3" бельгийского фотографа Сандры Деклерк.

© photo : Michela Balboni and Federico Borella/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок итальянских фотографов Микелы Бальбони и Федерико Бореллы "Финальный штрих", занявший первое место в номинации "Еда для семьи".

Снимок итальянских фотографов Микелы Бальбони и Федерико Бореллы &quot;Финальный штрих&quot;, занявший первое место в номинации &quot;Еда для семьи&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Michela Balboni and Federico Borella/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок итальянских фотографов Микелы Бальбони и Федерико Бореллы "Финальный штрих", занявший первое место в номинации "Еда для семьи".

© photo : Chim Oanh/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок вьетнамского фотографа Тхим Оань "Рыбалка на реке Тхубон", занявший второе место в номинации "Сбор урожая".

Снимок вьетнамского фотографа Тхим Оань &quot;Рыбалка на реке Тхубон&quot;, занявший второе место в номинации &quot;Сбор урожая&quot;. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Chim Oanh/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок вьетнамского фотографа Тхим Оань "Рыбалка на реке Тхубон", занявший второе место в номинации "Сбор урожая".

© photo : Kara Baird/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок австралийского фотографа Кары Бэрд "Уличный торговец в Киото".

Снимок австралийского фотографа Кары Бэрд &quot;Уличный торговец в Киото&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Kara Baird/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок австралийского фотографа Кары Бэрд "Уличный торговец в Киото".

© photo : Anne Mason-Hoerter/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок немецкого фотографа Энн Мейсон-Хёртер "Глазированная груша".

Снимок немецкого фотографа Энн Мейсон-Хёртер &quot;Глазированная груша&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Anne Mason-Hoerter/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок немецкого фотографа Энн Мейсон-Хёртер "Глазированная груша".

© photo : Indigo Larmour/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок ирландского фотографа Индиго Лармур "Подношения на Чхатх-пуджу".

Снимок ирландского фотографа Индиго Лармур &quot;Подношения на Чхатх-пуджу&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Indigo Larmour/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок ирландского фотографа Индиго Лармур "Подношения на Чхатх-пуджу".

© photo : Serkan Dogus/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок британского фотографа Серкана Догуша "Пыльное путешествие".

Снимок британского фотографа Серкана Догуша &quot;Пыльное путешествие&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Serkan Dogus/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок британского фотографа Серкана Догуша "Пыльное путешествие".

© photo : Juan Miguel Ortuño Martinez/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок испанского фотографа Хуана Мигеля Ортуньо Мартинеса "В глубинах резервуара".

Снимок испанского фотографа Хуана Мигеля Ортуньо Мартинеса &quot;В глубинах резервуара&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Juan Miguel Ortuño Martinez/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок испанского фотографа Хуана Мигеля Ортуньо Мартинеса "В глубинах резервуара".

© photo : Chris Elfes/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок австралийского фотографа Криса Элфеса "Скрытый виноградник".

Снимок австралийского фотографа Криса Элфеса &quot;Скрытый виноградник&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Chris Elfes/World Food Photography Awards sponsored by Tenderstem®

Снимок австралийского фотографа Криса Элфеса "Скрытый виноградник".

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