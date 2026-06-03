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Автомобиль упал в Куру в Тбилиси: спасатели ищут одного человека
Автомобиль упал в Куру в Тбилиси: спасатели ищут одного человека
Sputnik Грузия
Информация о судьбе человека, находившегося в автомобиле, на данный момент неизвестна 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T11:10+0400
2026-06-03T11:10+0400
2026-06-03T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Поисково-спасательные работы продолжаются в реке Кура после того, как поздно ночью в воду упал автомобиль, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Инцидент произошел накануне на мосту Багратиони. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в автомобиле находился один человек. На месте происшествия работают спасатели, которые ведут поисковые работы. Дополнительные обстоятельства инцидента и причины, по которым автомобиль оказался в реке, пока не уточняются. Информация о судьбе человека, находившегося в автомобиле, на данный момент неизвестна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Автомобиль упал в Куру в Тбилиси: спасатели ищут одного человека
Информация о судьбе человека, находившегося в автомобиле, на данный момент неизвестна
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Поисково-спасательные работы продолжаются в реке Кура после того, как поздно ночью в воду упал автомобиль, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Инцидент произошел накануне на мосту Багратиони. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в автомобиле находился один человек.
На месте происшествия работают спасатели, которые ведут поисковые работы. Дополнительные обстоятельства инцидента и причины, по которым автомобиль оказался в реке, пока не уточняются.
Информация о судьбе человека, находившегося в автомобиле, на данный момент неизвестна.