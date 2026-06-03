https://sputnik-georgia.ru/20260603/avtomobil-upal-v-kuru-v-tbilisi-spasateli-ischut-odnogo-cheloveka-298969652.html

Автомобиль упал в Куру в Тбилиси: спасатели ищут одного человека

Автомобиль упал в Куру в Тбилиси: спасатели ищут одного человека

Sputnik Грузия

Информация о судьбе человека, находившегося в автомобиле, на данный момент неизвестна 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T11:10+0400

2026-06-03T11:10+0400

2026-06-03T11:10+0400

происшествия

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Поисково-спасательные работы продолжаются в реке Кура после того, как поздно ночью в воду упал автомобиль, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Инцидент произошел накануне на мосту Багратиони. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в автомобиле находился один человек. На месте происшествия работают спасатели, которые ведут поисковые работы. Дополнительные обстоятельства инцидента и причины, по которым автомобиль оказался в реке, пока не уточняются. Информация о судьбе человека, находившегося в автомобиле, на данный момент неизвестна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями