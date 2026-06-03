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ЕБРР вновь пересмотрел прогноз роста экономики Грузии
ЕБРР вновь пересмотрел прогноз роста экономики Грузии
Sputnik Грузия
Прогноза в среднем на уровне 5–5,5% придерживаются и другие международные финансовые институты 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T13:53+0400
2026-06-03T13:53+0400
2026-06-03T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил прогноз роста экономики Грузии в 2026 году на 0,5 процентного пункта, говорится в новом отчете банка "Региональные экономические перспективы".В феврале 2026 года ЕБРР уже повышал свой первоначальный прогноз роста экономики Грузии на 0,5 процентного пункта – до 5,5%.Согласно новому прогнозу ЕБРР, рост ВВП Грузии в 2026 году составит 6%, а в 2027 году – 5%.Как отмечает банк, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке тем не менее может замедлить экономическую активность, поскольку он снижает доходы от туризма и увеличивает стоимость импортируемых энергоресурсов.Как ранее заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, правительство Грузии также пересмотрело собственный прогноз роста экономики страны с 5 до 6,3%."За четыре месяца темпы экономического роста превысили 8%. В бюджете мы запланировали реальный экономический рост на уровне 5%, однако, поскольку этот показатель уже выше, мы пересмотрели прогноз и ожидаем, что по итогам года реальный экономический рост составит 6,3%", – заявил Какауридзе.Между тем в мае аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в сторону увеличения – с 6 до 7%, а аналитики TBC Capital вновь повысили оценку — с 6,1 до 7,4%.Свой прогноз улучшила и Еврокомиссия – с 5,3 до 5,5%.Прогноза в среднем на уровне 5–5,5% придерживаются и другие международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк и Международный валютный фонд.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года – 8,3%.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, европейский банк реконструкции и развития
экономика, грузия, новости, тбилиси, европейский банк реконструкции и развития
ЕБРР вновь пересмотрел прогноз роста экономики Грузии
Прогноза в среднем на уровне 5–5,5% придерживаются и другие международные финансовые институты
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил прогноз роста экономики Грузии в 2026 году на 0,5 процентного пункта, говорится в новом отчете банка "Региональные экономические перспективы".
В феврале 2026 года ЕБРР уже повышал свой первоначальный прогноз роста экономики Грузии на 0,5 процентного пункта – до 5,5%.
Согласно новому прогнозу ЕБРР, рост ВВП Грузии в 2026 году составит 6%, а в 2027 году – 5%.
"Согласно прогнозу, реальный ВВП вырастет на 6% в 2026 году и на 5% – в 2027 году. Реализация крупных инвестиционных проектов в секторах недвижимости, транспорта и возобновляемой энергетики может еще больше ускорить экономический рост",– говорится в отчете.
Как отмечает банк, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке тем не менее может замедлить экономическую активность, поскольку он снижает доходы от туризма и увеличивает стоимость импортируемых энергоресурсов.
Как ранее заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, правительство Грузии также пересмотрело собственный прогноз роста экономики страны с 5 до 6,3%.
"За четыре месяца темпы экономического роста превысили 8%. В бюджете мы запланировали реальный экономический рост на уровне 5%, однако, поскольку этот показатель уже выше, мы пересмотрели прогноз и ожидаем, что по итогам года реальный экономический рост составит 6,3%", – заявил Какауридзе.
Между тем в мае аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в сторону увеличения – с 6 до 7%, а аналитики TBC Capital вновь повысили оценку — с 6,1 до 7,4%.
Свой прогноз улучшила и Еврокомиссия – с 5,3 до 5,5%.
Прогноза в среднем на уровне 5–5,5% придерживаются и другие международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк и Международный валютный фонд.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года – 8,3%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.