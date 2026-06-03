https://sputnik-georgia.ru/20260603/glava-natsbanka-gruzii-vozglavit-gruppu-nadzora-tsentralnoy-i-vostochnoy-evropy-298978731.html

Глава Нацбанка Грузии возглавит группу надзора Центральной и Восточной Европы

Глава Нацбанка Грузии возглавит группу надзора Центральной и Восточной Европы

Sputnik Грузия

Турнава официально займет пост председателя BSCEE с 16 декабря 2026 года 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T17:40+0400

2026-06-03T17:40+0400

2026-06-03T17:44+0400

грузия

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натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава стала председателем группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы – BSCEE на 2027 год. BSCEE (Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europe) – это международная региональная организация, объединяющая органы банковского надзора и регуляторов более чем из 20 стран Центральной, Юго-Восточной Европы и Евразии, включая Нацбанк Грузии. Президент грузинского Национального банка была единогласно избрана на эту должность на 38-й ежегодной конференции группы, прошедшей в Молдове 30 июня. Натия Турнава официально займет пост председателя BSCEE с 16 декабря 2026 года и будет занимать его по 15 декабря 2027 года. BSCEE объединяет 25 органов надзора за банковской деятельностью 24 государств – Австрии, Чехии, Хорватии, Турции, Армении, Венгрии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана и других стран. Согласно правилам BSCEE, страна-член избирается на должность председателя каждый год по принципу ротации. Грузия занимала этот пост дважды – в 2018 и 2022 годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии