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Глава Нацбанка Грузии возглавит группу надзора Центральной и Восточной Европы
Глава Нацбанка Грузии возглавит группу надзора Центральной и Восточной Европы
Sputnik Грузия
Турнава официально займет пост председателя BSCEE с 16 декабря 2026 года 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава стала председателем группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы – BSCEE на 2027 год. BSCEE (Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europe) – это международная региональная организация, объединяющая органы банковского надзора и регуляторов более чем из 20 стран Центральной, Юго-Восточной Европы и Евразии, включая Нацбанк Грузии. Президент грузинского Национального банка была единогласно избрана на эту должность на 38-й ежегодной конференции группы, прошедшей в Молдове 30 июня. Натия Турнава официально займет пост председателя BSCEE с 16 декабря 2026 года и будет занимать его по 15 декабря 2027 года. BSCEE объединяет 25 органов надзора за банковской деятельностью 24 государств – Австрии, Чехии, Хорватии, Турции, Армении, Венгрии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана и других стран. Согласно правилам BSCEE, страна-член избирается на должность председателя каждый год по принципу ротации. Грузия занимала этот пост дважды – в 2018 и 2022 годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии
Глава Нацбанка Грузии возглавит группу надзора Центральной и Восточной Европы
17:40 03.06.2026 (обновлено: 17:44 03.06.2026)
Турнава официально займет пост председателя BSCEE с 16 декабря 2026 года
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава стала председателем группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы – BSCEE на 2027 год.
BSCEE (Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europe) – это международная региональная организация, объединяющая органы банковского надзора и регуляторов более чем из 20 стран Центральной, Юго-Восточной Европы и Евразии, включая Нацбанк Грузии.
Президент грузинского Национального банка была единогласно избрана на эту должность на 38-й ежегодной конференции группы, прошедшей в Молдове 30 июня.
Натия Турнава официально займет пост председателя BSCEE с 16 декабря 2026 года и будет занимать его по 15 декабря 2027 года.
BSCEE была основана в 1991 году для поддержания тесного сотрудничества между национальными финансовыми регуляторами. Основной целью организации является укрепление сотрудничества между странами-членами в области надзора за банковской деятельностью, обмен опытом и содействие финансовой стабильности. Нацбанк Грузии присоединился к BSCEE в 2013 году.
BSCEE объединяет 25 органов надзора за банковской деятельностью 24 государств – Австрии, Чехии, Хорватии, Турции, Армении, Венгрии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана и других стран.
Согласно правилам BSCEE, страна-член избирается на должность председателя каждый год по принципу ротации. Грузия занимала этот пост дважды – в 2018 и 2022 годах.