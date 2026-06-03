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Грузия получила место в ключевом органе ВОЗ: что это значит?

Грузия получила место в ключевом органе ВОЗ: что это значит?

Sputnik Грузия

В совете страну будет представлять первый замминистра здравоохранения 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T19:09+0400

2026-06-03T19:09+0400

2026-06-03T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузия избрана членом Исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Грузии. Исполнительный совет ВОЗ является одним из ключевых руководящих органов организации, который определяет направления глобальной политики в сфере здравоохранения, а также обеспечивает выполнение решений Всемирной ассамблеи здравоохранения. Членство в нем дает странам возможность участвовать в формировании международной повестки и принятии стратегических решений на глобальном уровне. В совете страну будет представлять первый заместитель министра здравоохранения Ираклий Сасания. "Исполнительный совет является главным руководящим органом ВОЗ, который определяет повестку дня и направления формирования глобальной политики. Поэтому участие Грузии в его работе является важным признанием страны на международной арене и одновременно большой ответственностью", – заявил Сасания. Решению предшествовало тайное голосование на 75-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене, где кандидатура Грузии была выдвинута совместно с Великобританией при поддержке 53 стран-членов региона. Окончательное утверждение состоялось на текущей сессии ассамблеи в Женеве. Исполнительный совет ВОЗ состоит из 34 членов, избираемых на трехлетний срок. Его основные функции включают реализацию решений Ассамблеи, консультирование и координацию глобальной политики в сфере здравоохранения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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